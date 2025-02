Kurz vor dem 25. Hochzeitstag „Book Club“-Star Candice Bergen trauert um ihren Ehemann

Candice Bergen 2017 mit ihrem Ehemann Marshall Rose. (rho/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 23:15 Uhr

Im Alter von 88 Jahren ist der Ehemann der Schauspielerin Candice Bergen nach langer Krankheit verstorben. Im Juni hätten sie ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. Der Nachruf berührt.

Die US-amerikanische Schauspielerin Candice Bergen (78) trauert um ihren Ehemann. Marshall Rose ist am Samstag im Alter von 88 Jahren an den Folgen von Parkinson gestorben. Er hinterlässt die "Book Club"-Schauspielerin, den meisten bekannt aus ihrer Rolle in der Fernsehserie "Murphy Brown", ihre Tochter sowie seine zwei Kinder und sechs Enkelkinder.

Laut einem Nachruf der "New York Times" vom 17. Februar erlag Rose "nach vielen Jahren außergewöhnlicher Stärke und Widerstandsfähigkeit" den Komplikationen infolge seiner Parkinson-Krankheit. Der Immobilienunternehmer und gemeinnützige Berater "starb friedlich zu Hause in den frühen Morgenstunden des 15. Februar, umgeben von geliebten Menschen".

Im Juni hätten Bergen und Rose ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. Rose "verbrachte sein Leben in New York", heißt es weiter in der Würdigung. Des Weiteren wird an seinen beruflichen Werdegang erinnert: "Marshalls stolzester Beitrag war seine 30-jährige Amtszeit im Vorstand der New York Public Library." Demnach wird auch um Spenden gebeten für die öffentliche Bibliothek des Big Apples: "Anstelle von Blumen würden wir uns über eine Spende an die New York Public Library freuen, eine Institution, die er so sehr liebte. Alle Geschenke, die zu seinen Ehren gegeben werden, werden für Alphabetisierungsprogramme für Erwachsene in Filialen in den fünf Bezirken genutzt."

Er hatte hohe Erwartungen an seine Mitmenschen

Die Denkschrift beschreibt Rose als "engagierten Vater und Großvater" mit "hohen Erwartungen" an seine Mitmenschen. "Als liebender Hundevater für seinen geliebten Goldendoodle Jerry hatte er ähnlich hohe Erwartungen." Seine Familie führe sein "Vermächtnis des großen Mitgefühls, der hartnäckigen Beharrlichkeit und des Engagements, die Knicks (eine Basketballmannschaft, Anm. der Red.) anzufeuern, weiter."

Abschließend wird betont: "Seine Weisheit, Stärke und Großzügigkeit werden von den unzähligen Menschen, deren Leben er berührt hat, in Erinnerung bleiben."