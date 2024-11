Trendfarbe im Herbst und Winter Booker-Literaturpreis: Gillian Anderson strahlt in Burgunder

Gillian Anderson präsentiert auf dem roten Teppich einen zeitlosen Look. (paf/spot)

SpotOn News | 13.11.2024, 10:02 Uhr

Schauspielerin Gillian Anderson begeistert in einer bodenlangen, burgunderroten Robe bei der Verleihung des renommierten Booker Prize Awards 2024. Der dunkle Ton ist die Trendfarbe in diesem Herbst und Winter.

Burgunder ist die Trendfarbe im Herbst 2024. Auch Gillian Anderson (56) setzt auf den dunklen Ton und begeistert bei der Verleihung des renommierten Booker Prize Awards 2024 in einem burgunderroten Kleid. Die schlichte Robe punktet mit minimalistischer Eleganz. Der ausgestellte bodenlange Rock sowie ein schmaler Gürtel um die Taille machen das Kleid zu einem echten Hingucker.

Dazu kombinierte die 56-Jährige schwarze High Heels und eine Brille mit dünnem Rahmen. Ihre Haare trug sie zu einem Zopf, aus dem sie vorne einzelne Strähnen löste. Ein natürliches Make-up rundete den cleanen Look ab.

Gratulationen von Königin Camilla

Anderson selbst war als Gast und nicht als Nominierte für den britischen Literaturpreis geladen. Der Booker Prize ehrt jährlich den besten englischsprachigen Roman. Sowohl Autoren aus Großbritannien als auch aus Irland dürfen ins Rennen um den Pokal und 50.000 Pfund (etwa 60.035 Euro) gehen. 2024 zeichnete die Jury den Roman "Orbital" (dt. "Umlaufbahnen") der britischen Schriftstellerin Samantha Harvey (49) aus.

Nicht nur die Jury gratulierte Harvey zum Sieg. Nach der Bekanntgabe der Gewinnerin meldete sich auch Königin Camilla (77) auf Social Media zu Wort. "Herzlichen Glückwunsch an Samantha Harvey, die mit ihrem brillanten Roman 'Orbital' den Booker Prize Award 2024 gewonnen hat!", heißt es auf den Accounts der Königsfamilie. Der Mitteilung zufolge lud Camilla die Shortlister am Tag der Award-Verleihung in das Clarence House ein.

Harvey gewann als erste Frau seit 2019 den Preis und ist die 19. Preisträgerin seit 1969. Sie setzte sich auf der diesjährigen Shortlist gegen vier Autorinnen und einen Autor durch.