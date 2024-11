Von "Two and a Half Man"-Schöpfer „Bookie“: Serie mit Charlie Sheen kommt nach Deutschland

Charlie Sheen arbeitete für "Bookie" Jahre nach ihrem großen "Two and a Half Man"-Streit wieder mit Produzent und Serienmacher Chuck Lorre (nicht im Bild) zusammen. (eyn/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 16:46 Uhr

Die neue Sitcom vom "Two and a Half Men"-Schöpfer Chuck Lorre kommt jetzt auch nach Deutschland. Im Dezember startet "Bookie" auf dem Streamingdienst RTL+ und bringt bekannte Gesichter aus der Serie zurück.

Gute Nachrichten für alle Fans von "Two and a Half Men": Die neue Serie aus der Feder des Sitcom-Schöpfers Chuck Lorre (72) startet nun auch in Deutschland. "Bookie" feiert am 15. Dezember Premiere auf RTL+, wie es in einer Mitteilung heißt. In der Serie sind neben dem "Two and a Half Men"-Star und Lorres ehemaligem Erzfeind Charlie Sheen (59) auch dessen damaliger Serien-Neffe Angus T. Jones (31) zu sehen.

Video News

Darum geht es in "Bookie"

Für die acht Folgen von "Bookie" hat sich Lorre erneut mit Produzent Nick Bakay (65) zusammengetan, mit dem er bereits erfolgreich an "Mom" und "Young Sheldon" arbeitete. Die Serie handelt von Buchmacher Danny, gespielt von Sebastian Maniscalco (51), und seinem Team, deren Existenz durch die Legalisierung von Sportwetten in Kalifornien bedroht ist. Gemeinsam mit seinem besten Freund Ray (Omar J. Dorsey, 48), seiner Schwester Lorraine (Vanessa Ferlito) und dem ehemaligen Drogendealer Hector (Jorge Garcia, 51) versucht Danny, Kundenprobleme und Schulden zu bewältigen – Pannen und Herausforderungen sind dabei vorprogrammiert.

Charlie Sheen und Angus T. Jones, der in "Two and a Half Men" Jake spielte, treten in der Serie als sie selbst auf. Jones hat nur einen kurzen Cameo-Auftritt, Sheen ist als Gaststar immerhin in zwei Episoden zu sehen.

Zweite Staffel startet schon bald in den USA

In den USA erschien "Bookie" bereits Ende November 2023 beim Streamingdienst Max. Mittlerweile wurde die Serie um eine zweite Staffel verlängert, die ab dem 12. Dezember auf dem US-Streamer startet.

Der Trailer zur Fortsetzung zeigt, dass diesmal auch "Scrubs"-Star Zach Braff (49) mitwirkt. Zudem berichtet das Branchenmagazin "Deadline", dass weitere Auftritte von Charlie Sheen zu erwarten seien.

Die Nachricht, dass Sheen und Lorre erneut gemeinsam an einem Projekt arbeiten, sorgte bei den Fans für Begeisterung. Die beiden hatten sich 2011 wegen Sheens Eskapaden am Set von "Two and a Half Men" derart zerstritten, dass der Schauspieler aus der Serie flog. Erst ein Jahrzehnt später kam es zur Aussprache. "Ich war schon immer ein Bewunderer seiner Arbeit. Sie ist tadellos. Nach all dieser Zeit ist sein Können ungebrochen. Es war eine außergewöhnliche Erfahrung, alles hinter uns zu lassen und wieder zusammenzuarbeiten", erklärte Lorre laut "Deadline" über die Zusammenarbeit an "Bookie".