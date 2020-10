26.10.2020 09:37 Uhr

Borat sendet schlüpfrige Geburtstagsgrüße an Katy Perry

Schauspieler Orlando Bloom hat für seine Verlobte Katy Perry zum 36. Geburtstag besondere Glückwünsche organisiert - von Borat.

Am 26. Oktober feiert Sängerin und Neu-Mama Katy Perry ihren 36. Geburtstag. Ihr Verlobter, der Schauspieler Orlando Bloom (43, „Carnival Row“), hat ihr via Instagram einen besonderen Geburtstagsgruß zukommen lassen: von keinem Geringeren als Borat. Der fiktive kasachische Reporter, den der britische Komiker Sacha Baron Cohen (49) verkörpert, ließ es sich in seiner Videobotschaft nicht nehmen, über das beste Stück ihres Verlobten zu sprechen.

„Oh mein Gott“

Borat spielt in der Grußbotschaft auf Orlando Blooms berühmt-berüchtigte Nacktbilder beim Paddeln an, die 2016 für Wirbel sorgten. Er ist sich sicher, dass „Katy Pepsi“, wie er die Sängerin nennt, einen sehr schönen Geburtstag haben wird, mit „viel Sahne auf ihrem Kuchen. Warum nicht?“. Orlando Bloom veröffentlichte den kurzen Clip auf seinem Instagram-Account und bezeichnete es als „dein-Traum-wird-wahr-Geburtstagsnachricht“. Perry selbst kommentierte den Post mit einem schlichten „omg“, also „Oh mein Gott“.

Bloom selbst gratulierte seiner Liebsten mit einer Fotoreihe. Die vier Bilder zeigen das Paar in unterschiedlichen Situationen, einmal etwa mit Pyramiden im Hintergrund. Perry ist darauf sowohl als Blondine als auch mit dunklen Haaren zu sehen. Ende August gaben die beiden die Geburt ihrer Tochter Daisy Dove bekannt. Seit Februar 2019 ist das Paar verlobt. Bloom hat zudem einen neunjährigen Sohn aus seiner ersten Ehe mit Model Miranda Kerr (37).

(cam/spot)