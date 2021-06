Boris Becker: Arm in Arm mit Lilian De Carvalho Monteiro

Boris Becker mit Lilian De Carvalho Monteiro auf dem Weg zum Tennisturnier in Wimbledon. (nra/spot)

29.06.2021 12:50 Uhr

Am Montag startete das Tennisturnier in Wimbledon. Boris Becker kam nicht alleine - an seiner Seite war Lilian De Carvalho Monteiro im eleganten Outfit zu sehen.

Tennis-Legende Boris Becker (53) kam zum Start des Tennisturniers in Wimbledon in Begleitung von Lilian de Carvalho Monteiro. Und die zeigte sich trotz Regenwetter stilsicher im eleganten Outfit.

Lilian de Carvalho Monteiro präsentierte ein schwarz-graues enganliegendes Kleid im Streifen-Look, das knapp oberhalb ihrer Knie endete. Highlight des Kleids waren die halbtranspatenten Details des Outfits. Dazu trug sie spitze dunkle Pumps, einen schwarzen Blazer und eine Sonnenbrille. Ein ausdrucksstarker roter Lippenstift rundete ihren Auftritt an der Seite von Becker ab. Der 53-Jährige wählte einen dunkelblauen Anzug für Wimbledon.