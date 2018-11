Boris Becker blutverschmiert auf Londoner Party

Donnerstag, 1. November 2018 21:25 Uhr

Halloween ist um, aber die sozialen Netzwerke sind immer noch voll von Vampiren, Zombies uns blutigen Krankenschwestern. Auch Boris Becker (50) hat sich für diese eine Nacht gruselig zurecht gemacht.

Nicht nur die Heidi Klum feiert gerne schaurige Parties, sondern auch das einstige deutsche Tenniswunder. So auch gestern Abend bei der Halloween-Party des britischen Moderators Jonathan Ross in London. Dort feierte der Tennis-Star als blutiger Vampir. Mit abgetrennten Fingern im Hut und blutigen Wunden im Gesicht begab er sich – wie er bei Instagram in einem spaßigen Video – verriet auf Futter-Jagd mehr.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Boris Becker (@borisbeckerofficial) am Okt 31, 2018 um 1:56 PDT

„Den ganzen Tag nur Fleisch gegessen“

Becker sagte: „Ich bin sehr hungrig. Ich habe den ganzen Tag nur Fleisch gegessen“. Hach, der Arme! Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es Boris scheinbar gut geht, nach den Nachrichten, die man in den letzten Monaten über ihn und die Trennung von Lilly lesen musste. Auch seine Fans mögen das ausgefallene Horror-Styling von ihm: „Klasse Kostüm“. Andere hätten ihn beinahe nicht wieder erkannt.

Quelle: instagram.com



Neben allerlei britischen A-bis-Z-Promis befanden sich unter anderem auch Robbie Williams (44) und Alesha Dixon (40) auf dem Halloween-Event.