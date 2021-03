Boris Becker spielt mit dem Feuer: Die Bilder!

05.03.2021 21:50 Uhr

Bei Boris Becker brennt's - aber zum Glück nur in einer Show, die er kürzlich aufzeichnete. In der Sky-Serie „Farid – Magic unplugged“ verzaubert Deutschlands bekanntester Magier Farid diverse prominente Sportler- so dieses Mal auch die Tennislegende.

In der neuen Doppelfolge der Serie ziehen die Tricks von Magier Farid nicht nur die deutsche Weltmeisterin im Weitsprung, Malaika Mihambo, in den Bann, sondern auch Boris Becker – und dabei spielt Feuer eine besonders große Rolle.

So ganz selbstbewusst ging Boris allerdings nicht in die Show, eher mit einem mulmigen Gefühl im Magen. „Ich mag eigentlich Überraschungen nicht, weil die oft auch nicht gut ausgehen“, so der Tennisspieler im Vorfeld in einer Mitteilung des Senders.

Und seine unguten Vorahnungen sollten sich bewahrheiten.

Wasser oder brennbare Flüssigkeit?

Ein riskantes Experiment wartete auf Becker. Er sollte nämlich den Magier, der hinter einer Fackel steht, mit Wasser und brennbarer Flüssigkeit besprühen. Farid allerdings wusste nicht, was sich in den identischen Sprühflaschen befindet und musste dabei allein durch seine mentalen Fähigkeiten erspüren, ob ihm Gefahr drohte. „Wenn es schief geht, brennt dein Gesicht“, befürchtete der sonst so gelassene Boris.

Aber offenbar ging alles gut und im Nachhinein zeigte sich der Tennis-Profi sogar sichtlich beeindruckt von dem brandheißen Experiment: „Ich habe mir schon mal die Finger verbrannt“, gibt Becker zu und ergänzte: „So heiß her ging es schon lange nicht mehr.“

Am 8. März auf Sky

Die zweite Doppelfolge der zehnteiligen neuen Staffel von „Farid – Magic unplugged“ wird am 8. März um 20:15 Uhr bei Sky One und Sky Ticket ausgestrahlt. Neben Tennis-Legende Boris Becker und Leichtathletin Malaika Mihambo verzaubert der Magier auch in den weiteren Folgen bekannte Sportler wie Kristina Vogel, Julian Draxler, Benedikt Höwedes, Dennis Schröder und Nico Rosberg. Alle Folgen sind auf Abruf verfügbar.