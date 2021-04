Boris Johnson gratuliert Queen Elizabeth II. zum 95. Geburtstag

21.04.2021 14:02 Uhr

Zum 95. Geburtstag von Queen Elizabeth II. hat der britische Premierminister Boris Johnson ihr seine Bewunderung ausgedrückt und herzliche Glückwünsche gesendet.

Queen Elizabeth II. feiert am 21. April ihren 95. Geburtstag. Premierminister Boris Johnson (56) gratulierte der Monarchin in einer persönlichen Nachricht via Twitter. Dort schrieb der Politiker, er sende der Queen zu ihrem Ehrentag „herzliche Wünsche“. „Ich hatte immer die höchste Bewunderung für Ihre Majestät und ihren Dienst für dieses Land und das Commonwealth“, führte er aus. „Ich bin stolz darauf, als ihr Premierminister zu dienen.“

Für Queen Elizabeth II. ist ihr Geburtstag in diesem Jahr ein trauriger Anlass. Seit mehr als sieben Jahrzehnten verbringt sie ihn zum ersten Mal ohne ihren Ehemann Prinz Philip, der am 9. April im Alter von 99 Jahren starb. Am 17. April fand die Trauerfeier für den verstorbenen Prinzgemahl statt. Der Palast teilte in einem kurzen Statement mit, dass die Queen ihren Ehrentag deswegen in Trauer auf Schloss Windsor verbringen werde.

I would like to send my warm wishes to Her Majesty The Queen on her 95th birthday.

I have always had the highest admiration for Her Majesty and her service to this country and the Commonwealth.

I am proud to serve as her Prime Minister.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021