Boris Johnson und sein Regenschirm sorgen für Lacher

29.07.2021 11:57 Uhr

Prinz Charles hat sich königlich amüsiert und auch auf Twitter erntete Boris Johnson viele Lacher, als ihm sein Regenschirm einfach nicht gehorchen wollte.

Auch Regierungschefs kämpfen mit Alltagsproblemen – und wenn sie Pech haben in der Öffentlichkeit. So erging es nun dem britischen Premierminister Boris Johnson (57). Bei einer Gedenkfeier für Polizisten in Surrey weigerte sich sein Regenschirm zunächst, offen zu bleiben. Nach erneutem Öffnen – Johnson wollte ihn gerade seiner Innenministerin Priti Patel (49) anbieten, klappte der Schirm unter einer Windböe nach oben weg, wie ein Video zeigt, das „Sky News“ auf Twitter teilte.

….up, up and nearly away ??

PM Boris Johnson struggles with his umbrella whilst seated next to Prince Charles at a memorial recognising the sacrifice of police officers who have died on duty.

Read more here: https://t.co/ia9HUvj5LD pic.twitter.com/dCcMiVcwyn

— Sky News (@SkyNews) July 28, 2021