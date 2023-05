"Wir sind einfach so begeistert" Hilaria Baldwin: Ganze Familie freut sich über Irelands Baby Hilaria Baldwin freut sich über neuen Familienzuwachs. „Wir lieben euch so sehr“, schreibt sie an die älteste Tochter ihres Mannes Alec und deren Partner gerichtet. Ireland Baldwin hat gerade ein Mädchen zur Welt gebracht.