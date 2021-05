Boris und Carrie Johnson haben Ja gesagt: Brautkleid kostete 50 Euro

Ein von der Downing Street zur Hochzeit von Boris Johnson und seiner Ehefrau Carrie veröffentlichtes Bild. (wue/spot)

31.05.2021 11:28 Uhr

Der britische Premier Boris Johnson hat seine Verlobte Carrie Symonds geheiratet. Das Brautkleid war ein echtes Schnäppchen.

In einer geheimen Hochzeit hat der britische Premierminister Boris Johnson (56) seiner Verlobten Carrie Symonds (33) am 29. Mai in der Londoner Westminster-Kathedrale das Jawort gegeben. Ein Sprecher des Premiers erklärte der „BBC“, dass es sich um eine „kleine Zeremonie“ am Samstagnachmittag gehandelt habe. Laut des Berichts ist er der erste britische Premierminister seit fast 200 Jahren, der während seiner Amtszeit heiratet.

Der Politiker befinde sich demnach schon wieder bei der Arbeit. Und auch in die Flitterwochen wird Johnson noch lange nicht fahren oder fliegen. Der Sprecher bestätigte, dass der Premier im Sommer 2022 noch eine große Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden veranstalten wolle. Dann soll es auch in die Flitterwochen gehen.

Die Braut trug ein Kleid von Christos Costarellos

Das Brautkleid von Symonds, die den Nachnamen ihres Ehemannes annimmt, wurde von Designer Christos Costarellos entworfen. Laut eines Berichts der britischen „Daily Mail“ soll dieses zwar umgerechnet mehr als 3.300 Euro kosten, die Braut habe das Hochzeitskleid aber für nur etwa 52 Euro ausgeliehen. Sie sei „sehr, sehr glücklich“, habe die 33-Jährige am Abend des Hochzeitstages erklärt.

Gerade einmal 30 Gäste waren laut der „Mail on Sunday“ am Wochenende vor Ort. Das entspreche auch den aktuellen Regelungen, die derzeit wegen der Corona-Pandemie in Großbritannien gelten. Wer alles zur Hochzeit eingeladen war, ist nicht offiziell bekannt. Johnsons Bruder Leo soll aber laut „Daily Mail“ angeblich Trauzeuge gewesen sein. Auch weitere Geschwister Johnsons sowie die Mütter der Eheleute waren angeblich dabei. Gefeiert wurde offenbar sommerlich im Garten der weltberühmten 10 Downing Street, wie Parlamentsmitglied James Cleverly (51) mit einem Bild bei Twitter zeigt.

Im vergangenen Jahr gab das Paar seine Verlobung bekannt, 2020 erblickte der gemeinsame Sohn Wilfred Lawrie Nicholas Johnson das Licht der Welt. Für Johnson ist es bereits die dritte Ehe, zuvor war er schon mit Marina Wheeler und Allegra Mostyn-Owen verheiratet.