Boss-Bitch-Fight-Challenge: Hier prügeln sich die Hollywood-Ladies

Prominente Hollywood-Ladies wie Margot Robbie, Scarlett Johansson und Cameron Diaz reihen sich gerade in eine erstaunliche Liste weiblicher Stars ein, die am Freitag an der Boss B**Ch Fight Challenge teilnahmen.

Die Aktion wurde von der US-Stunt-Darstellerin Zoë Bell in Gang gesetzt, die vor allem dafür bekannt ist, dass sie Uma Thurman in „Kill Bill“ und Lucy Lawless in „Xena: Warrior Princess“ doubelte. Zoë war die erste, die das fünfminütige Video auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte.

Prügel ohne Ende

‚Hier ist es……! Langeweile mit einigen der Coolsten! Meine Damen, ihr seid alle meine Heldinnen“, schrieb sie dazu. Am Beginn des Videos gibt sie es gerade verzweifelt auf, ein Buch zu lesen und ruft: „Mir ist so langweilig!“ „Ich will irgendwas mit meinen Freunden spielen!“ fügte sie hinzu, bevor sie anscheinend auf eine neue Challenge-Idee kam.

Durch einen simplen filmischen Trick springt Zoë von der Couch auf und gibt der Kamera einen heftigen Tritt, quasi ins Gesicht ihres ehemaligen Co-Stars Lucy Lawless. Die nimmt die Szene ihrer Vorgängerin auf und setzt sie fort.

„Was zum Teufel, Zozo?“ fragt die daraufhin, bevor sie ebenfalls mit einem Gegenstand in die Kamera drischt und schon die nächste hochkarätige Schauspielerin zu Boden befördert. Und so weiter und so weiter… Sehr lustig!!!