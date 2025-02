Kritischer Gesundheitszustand Botschaft aus dem Krankenhaus: Papst Franziskus bittet um Gebete

Papst Franziskus liegt seit rund einer Woche im Krankenhaus. (eyn/spot)

SpotOn News | 23.02.2025, 17:35 Uhr

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus bereitet den Katholiken weltweit weiterhin große Sorge. Jetzt hat sich der Pontifex selbst mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus gemeldet und sich für die Anteilnahme bedankt.

Die Sorge um Papst Franziskus (88) ist weiterhin groß. Das Oberhaupt der katholischen Kirche ist aktuell im Krankenhaus, am Samstag sprach der Vatikan von einem "kritischen Zustand" aufgrund schwerer Atemnot nach einer doppelten Lungenentzündung. Am Sonntag meldete sich Franziskus nun selbst mit einem persönlichen Statement aus dem Krankenbett.

Der Pontifex war den zweiten Sonntag in Folge nicht in der Lage, das traditionelle Angelus-Gebet zu sprechen. Dafür veröffentlichte er eine Botschaft an seine Anhänger, aus der unter anderem die BBC zitiert. "In den letzten Tagen habe ich viele Botschaften der Zuneigung erhalten, und ich war besonders beeindruckt von den Briefen und Zeichnungen der Kinder. Ich danke Ihnen für diese Nähe und für die Gebete des Trostes, die ich aus der ganzen Welt erhalten habe!", heißt es darin.

"Ich bitte euch, für mich zu beten"

In seiner Nachricht forderte der 88-Jährige die Katholiken zudem dazu auf, ihn auch weiterhin in ihren Gebeten zu bedenken. "Ich vertraue euch alle der Fürsprache Marias an und bitte euch, für mich zu beten", so Franziskus. Er werde seinen Aufenthalt im römischen Gemelli-Krankenhaus "zuversichtlich fortsetzen" und weiterhin "die notwendige Behandlung" erhalten.

Der Papst nutzte seine Botschaft am Sonntag auch, um auf den dritten Jahrestag des Krieges in der Ukraine am Montag hinzuweisen. Er rief die Menschen dazu auf, aller Opfer bewaffneter Konflikte zu gedenken und "für das Geschenk des Friedens in Palästina, Israel und im gesamten Nahen Osten, in Myanmar, Kivu und Sudan zu beten."

Offenheit in Bezug auf Franziskus' Gesundheit

Der Papst war am 14. Februar nach Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Schon seit seiner Jugend kämpft der Argentinier mit einer schwachen Lunge, bereits mit 21 Jahren wurde ihm ein Teil des Organs entfernt. Da er um Offenheit in Bezug auf seinen Gesundheitsstatus gebeten hat, veröffentlicht der Vatikan regelmäßig Erklärungen zu seinem Zustand.

Nachdem der Pontifex Bluttransfusionen erhalten hatte, hieß es zuletzt, er habe eine ruhige Nacht verbracht und sich etwas ausruhen können. Dennoch sei der zweitälteste Papst der Geschichte, der seit 2013 im Amt ist, weiterhin "nicht außer Gefahr".