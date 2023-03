Aufruf zu mehr Selbstliebe Botschaft zum Weltfrauentag: Selena Gomez macht ihren Followern Mut!

Selena Gomez at 80th Golden Globes Jan 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2023, 10:00 Uhr

Die Sängerin teilt auf Instagram eine emotionale Nachricht an ihr jüngeres Ich.

Selena Gomez ruft auf Instagram zu mehr Selbstliebe auf.

Die Popsängerin spricht in den sozialen Medien immer wieder darüber, wie wichtig die eigene psychische Gesundheit ist.

Selena postet Nachricht an ihr „früheres Selbst“

Auch anlässlich des Weltfrauentags am Mittwoch (8. März) teilte die „Only Murders in the Building“-Darstellerin eine wichtige Botschaft, in der sie ihre Follower ermutigt, gut für sich selbst zu sorgen. Außerdem veröffentlichte sie eine Nachricht an ihr früheres Selbst.

„Liebes jüngeres Ich, bitte habe keine Angst, um Hilfe zu bitten. Heute ist der Weltfrauentag und ich möchte, dass jeder von uns sanfter zu sich selbst ist“, schrieb die 30-Jährige auf ihrem Account. Selenas Tipp: „Schreib deinem jüngeren Ich eine [Nachricht] und klebe sie an deinen Spiegel, um dich daran zu erinnern, dass du die Welt verdienst. Ich liebe euch.“

„Schätze das Gesicht und den Körper, den du hast“

Die Schauspielerin postete diese Woche zudem ein Video auf dem Instagram-Account ihrer Marke Rare Beauty. Darin ermutigte sie ihre Fans, ihren Körper anzunehmen. „Etwas, von dem ich wünschte, dass ich es meinem jüngeren Ich sagen könnte, ist: Schätze das Gesicht und den Körper, den du hast. Du siehst vielleicht nicht so aus wie alle anderen, aber du bist, wer du bist. Sei stolz darauf“, erklärte die Musikerin.