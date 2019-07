BottleCapChallenge: Fußballer Dani Alves macht’s mit seinem besten Stück

Mittwoch, 17. Juli 2019 21:10 Uhr

Im Rahmen der #BottleCapChallenge kam nun auch Fußballstar Dani Alves (36) zum Zug. Offensichtlich kann der Brasilianer nicht nur mit seinen Füßen gut umgehen, sondern auch mit einem anderen Körperteil. Der 36-jährige öffnete die Flasche nämlich mit seinem Penis!

Aktuell ist Dani Alves (36) vereinslos. Doch anstatt sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen genießt er lieber mit seiner Freundin Joana Sanz die Sonne Bali`s. Dabei wurde er für die Bottle Cap Challenge nominiert. Andere Fußballer lösten die Aufgabe bereits ebenfalls mit Erfolg. Marco Reus (30) öffnete beispielsweise die Nuckelflasche seiner Tochter (wir berichteten).

Nun setzt Dani Alves noch ein drauf und dreht den Deckel mal eben mit seinem besten Stück von der Flasche.

Womöglich lies er sich dabei von Jackass-Profi Steve-O (45) inspirieren, der die Flasche bereits vor ein paar Tagen ebenfalls mit seinem Penis öffnete. Das Schwanz-Video hat mittlerweile stolze vier Millionen Klicks!

Dani Alves noch immer arbeitslos

Im Gegensatz dazu behielt Dani Alves auf seinem Video wenigstens seine Badehose an. Dennoch sollte der 36-jährige lieber weiterhin seine Beine trainieren anstatt seinen Penis. Die nächste Saison beginnt bereits in rund einem Monat und aktuell hat der Brasilianer noch keinen Verein, für den er in Zukunft auflaufen kann. Zuletzt spielte er für Paris Saint-Germain.