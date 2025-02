Stars Boy George ist ’schwule Version‘ seines Vaters geworden, obwohl es früher wenig Liebe gab

Boy George - Feb 2025 - Lulu's Turning Points podcast - Edge PR BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2025, 18:00 Uhr

Boy George glaubt, die „schwule Version“ seines Vaters geworden zu sein.

Der 63-jährige Popstar, der mit bürgerlichem Namen George Alan O’Dowd heißt, hatte versucht, „alles zu tun“, um nicht so zu werden wie sein Vater. Am Ende musste er aber feststellen, dass er „ihm am ähnlichsten“ war als jeder andere in der Familie.

Im ‚Turning Points‘-Podcast erzählte er ‚Shout‘-Sängerin Lulu: „Ich habe alles getan, was ich konnte, um nicht wie mein Vater zu sein, aber es stellte sich heraus, dass ich ihm am ähnlichsten war – die schwule Version meines Vaters. Ich habe alles getan, um nicht so zu sein wie er, und ich glaube, ich habe es aufgesaugt, weil man nicht anders kann.“ Der ‚Karma Chameleon‘-Hitmacher erklärte, dass er mit den Dingen aufgewachsen sei, die seine Eltern nicht hatten, und behauptete, dass es in seinem Elternhaus „nicht viel Liebe“ gab, sondern „Toleranz“. Er fügte hinzu: „Ich wollte all die Dinge, die meine Eltern nicht hatten… Es gab nicht viel Liebe… Es gab eine Toleranz… Meine Eltern liebten sich, keine Frage, sie respektierten sich nur nicht. Also wuchs ich auf und dachte, das sei normal – dass Schreien und Streiten das ist, was man in einer Beziehung tut und was Liebe ausmacht.“

George – der derzeit als Single gilt, aber zuvor mit dem Punkrock-Sänger Kirk Brandon und dem Culture-Club-Schlagzeuger Jon Moss zusammen war – erinnerte sich, dass eine frühe Beziehung von Anfang an „zum Scheitern verurteilt“ war, weil die Eltern des anderen Jungen sie sofort „missbilligten“. Er sagte: „Es war von dem Moment an, als wir uns trafen, zum Scheitern verurteilt – es würde nie funktionieren. Ich war diese verrückte, unsichere Königin aus Südlondon. Er war ein nobler Junge aus Hampstead, dessen Eltern es nicht gutfanden – und der wusste, wie man eine Beziehung führt, sogar unter dem Mikroskop.“