Boy George spricht über seine Haft

21.03.2021 10:10 Uhr

Culture-Club-Star Boy George spricht verblüffend offen über seine Zeit im Gefängnis.

Der britische Sänger musste 2009 vier Monate hinter Gittern verbüßen, nachdem er unter Drogeneinfluss einen Callboy in seiner Wohnung festgehalten hatte.

„Eine lebensverändernde Erfahrung“

Rückblickend kann der Culture Club-Künstler seiner Haft durchaus Positives abgewinnen. „Ich war stets der Überzeugung, dass mir das Gefängnis den Rest geben würde, aber das hat es nicht“, verrät er. „Irgendwie findest du die Stärke. Es war eine lebensverändernde Erfahrung und ich denke, dass ich mit Weisheit und Wissen aus dieser Situation herauskam. Ich betrachte diese Zeit in meinem Leben nicht wirklich als negativ… Aber ich würde nicht zurückkehren wollen.“

Boy George ist nicht stolz auf die Zeit

Auch wenn Boy George inzwischen viel aus vergangenen Fehlern gelernt habe, denkt der 59-Jährige, dass er trotzdem immer noch dieselbe Person wie früher ist.

„Ich hatte schon immer diesen Fehler in mir, aber das ist okay. Was die Schwierigkeiten betrifft, die ich 2006 und 2009 hatte: Natürlich sind das Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Gleichzeitig erinnern sie mich aber auch daran, dass ich diese nihilistische Einstellung aus der Vergangenheit nicht abgeschüttelt habe und es auch nie wollen würde“, enthüllt Boy George gegenüber dem ‚Reader’s Digest‘-Magazin. „Und jeder Fehler ist eine positive Lebenslektion.“

Übrugens: Am 14. Juni wird Boy George sechzig. (Bang)