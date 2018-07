Brad Pitt: Als Honorar eine Tasse Kaffee

Montag, 23. Juli 2018 13:50 Uhr

Brad Pitt bekam nur eine Tasse Kaffee für seinen Auftritt in ‚Deadpool 2‚. Der 54-jährige Schauspieler wollte eigentlich für umsonst in der Fortsetzung der Superhelden-Komödie mitspielen. Sein Filmkollege Ryan Reynolds wollte ihm dann allerdings doch noch einen Wunsch erfüllen und brachte ihm kurzerhand einen Starbucks-Kaffee als Bezahlung mit.

In einem Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ auf der Comic-Con in San Diego berichtete der ‚Selbst ist die Braut‘-Star: „Mir wurde gesagt, dass er nur eine Tasse Kaffee will und ich meinte ‚Wie? Regelmäßig oder nur eine einzelne Tasse Kaffee?‘ Und mir wurde mitgeteilt, eine einzelne Tasse Kaffee, was seine Art zu sagen war ‚Ich mache es umsonst.‘ Und das war absolut überzeugend und das schönste, was man tun konnte.“ Der ‚Fight Club‘-Star taucht in dem neuen Actionfilm als ‚Vanisher‘, ein unsichtbarer Superheld, auf. Erst am Ende des Films wird das Geheimnis um Pitts Charakter aufgedeckt.

„Ich habe es einfach geliebt, denn was ist schlimmer, als einen der größten Filmstars der Welt zu nehmen und ihm eine Rolle zu geben, die völlig wortlos und unsichtbar ist, mit Ausnahme von drei Bildern. Ja, das ist irgendwie überraschend…“, so Reynolds. Die dunkle Komödie ist gerade deshalb so einzigartig, da die Hauptfigur direkt mit dem Publikum kommuniziert und auf andere moderne Superhelden verweist.