Brad Pitt auf Jennifer Anistons Geburtstagsparty?

Sonntag, 10. Februar 2019 12:25 Uhr

Brad Pitt besuchte angeblich die Geburtstagsparty seiner Ex-Frau Jennifer Aniston. Die feierte ihren runden Ehrentag schon mal vor.

Der Schauspieler, der sich 2005 nach fünf Jahren Ehe von der ‘Friends‘-Darstellerin trennte, stattete der Geburtstagsparty seiner Ex, die am 11. Februar 50 Jahre alt wird, einen Besuch ab. So wurde der Hollywood-Star dabei gesichtet, wie er durch den Eingang des ‘Sunset Tower Hotel‘ in Los Angeles ging. Neben dem 55-Jährigen sollen auch noch weitere Promi-Besucher zu Gast gewesen sein, darunter Brads ehemalige Freundin Gwyneth Paltrow und Jennifers Ex-Freund John Mayer sowie dessen Ex-Partnerin Katy Perry, die auf einem Motorrad mit ihrem Freund Orlando Bloom ankam. Hier geht’s zu den Bildern.

Wieder mehr Kontakt zu Angelina Jolie?

Erst kürzlich wurde gemunkelt, dass Jennifer und Brad wieder mehr in Kontakt miteinander stehen, nachdem letzterer sich vor zwei Jahren von seiner Frau Angelina Jolie trennte. Ein Insider meinte jedoch gegenüber ‘People‘: „Sie stehen nicht in regelmäßigen Kontakt, zumindest nicht über den gelegentlichen Kontakt hin und wieder hinaus, bei dem man dem jeweils anderen alles Gute wünscht, wenn ein neues Projekt oder ein großes Event anstehen.“