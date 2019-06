Brad Pitt: Darf er endlich mit seinen Kindern in den Urlaub?

Mittwoch, 5. Juni 2019 17:52 Uhr

Brad Pitt wird den Sommer mit seinen Kindern in New Mexico verbringen. Der 55-jährige Schauspieler sieht seine Kinder Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) sowie die zehnjährigen Zwillinge Knox und Vivienne momentan kaum noch, nachdem diese mit ihrer Mutter Angelina Jolie nach New Mexico gezogen sind, wo die 44-Jährige gerade für ihren neuen Film ‘Those Who Wish Me Dead‘ vor der Kamera steht.

Um das zu ändern, hat sich der ‘Herz aus Stahl‘-Darsteller nun für die nächsten Wochen freigenommen, um die Sommermonate mit seinen Kindern zu verbringen, während Angelina arbeitet. Ein Bekannter verriet gegenüber ‘Entertainment Tonight‘, dass die Kinder seit ihrem Umzug bereits einige Male zurück nach Los Angeles geflogen wurden, wo sie auch ihren Vater besuchten.

Friede, Freude, Eierkuchen?

Brad möchte nun jedoch selbst in den Südwesten reisen, um dort mit seinen Kindern Zeit zu verbringen: „Alles ist gut. Die Kinder sind glücklich, was sie [Brad und Angelina] auch glücklich macht. Da gibt es keine Streitereien hinter den Kulissen.“

Die beiden Stars, die sich nach 12 Jahren Beziehung im September 2016 trennten, wurden letzten Monat offiziell von einem Richter für Single erklärt und sind demnach nicht mehr länger verheiratet.