Brad Pitt: Seine Nicole soll eine „offene“ Ehe führen

In Liebesdingen sind SIE das Thema der Stunde: Superstar Brad Pitt und Model Nicole Mary. Die beiden sollen das neue Promi-Traumpaar sein. Stört es da gar nicht, dass die Beauty noch verheiratet ist? Ein Insider weiß: den Ehemann jedenfalls nicht…

Wie bitte? Richtig gehört. Nicole „Nico“ Mary (27, geborene Poturalski) ist mit dem Berliner Promi-Gastronomen Roland Mary (68) verheiratet. Angeblich bereits seit acht Jahren. Und offenbar scheint der Besitzer des VIP-Lokals „Borchardt“ kein Problem mit der neuen Liebe seiner Ehefrau zu haben. Das behauptete jedenfalls ein Insider laut Daily Mail.

Nicole und Roland Mary führen eine offene Ehe

„Sie sind immer noch verheiratet, aber man könnte ihre Beziehung als ‚offene Ehe‘ bezeichnen“, behauptete die Quelle. Besonders pikant: Nicole soll Brad 2019 im Restaurant ihres Mannes kennengelernt haben. Noch pikanter: Der 56-jährige Hollywoodstar ist schon seit 2009 quasi Stammgast in dem VIP-Restaurant. Während der Dreharbeiten zum Film „Inglourious Basterds“ (2009) war die Schauspieler-Crew um „Basterds“-Regisseur Quentin Tarantino (57) ständig bei Roland Mary zu Gast. So auch im letzten November, nach der Premiere von „Once Upon a Time?… in Hollywood“. Da traf Brad auf Nicole – und eventuell traf da auch schon Amors Pfeil… Nach dem Essen folgte jedenfalls eine gemeinsame Tour durchs Berliner Nachtleben. Kurz darauf war Model Nicole für ein Shooting in Los Angeles – und traf den Superstar wieder. Fotos zeigen die beiden turtelnd beim Kanye West-Konzert.

Frankreich-Reise war das erste Date

Zu einem weiteren Treffen sollte es aber erst einmal nicht kommen. Schuld daran waren aber keine eifersüchtigen Ehemänner oder Scheidungs-Formalitäten, sondern die Corona-Pandemie. Trotz der großen Entfernung blieben Nicole und Brad aber in Kontakt. Laut einer Freundin sollen sie regelmäßig Flirt-SMS ausgetauscht haben. Dann kamen erste Lockerungen – und letzte Woche dann die Fotos von den beiden Turteltauben am Flughafen Le Bourget außerhalb von Paris. „Die Reise in Frankreich kann man als erstes Date bezeichnen. Sie haben sich in Frankreich zum Treffen verabredet, aber keiner wusste, dass sie nun in sein Schloss gehen“, so eine Freundin von Nicole zur „Bild“.

Ist der Liebesurlaub gescheitert?

Doch nach nur drei Übernachtungen auf Brads Luxusanwesen Château Miraval in Südfrankreich soll das deutsche Model wieder abgereist sein. Keiner der Beteiligten – weder Turteltauben, noch Ex- oder Ehepartner haben sich bislang zur Lovestory geäußert. Dabei werden die Fragen werden täglich mehr. Gibt es ein zweites Date nach dem ersten? Ist der Liebesurlaub gescheitert? Wie geht es weiter mit der Romanze zwischen dem deutschen Model und dem amerikanischen Superstar?

Aschenputtel-Märchen oder Liebes-Drama?

Sollten sich die beiden für eine ernsthafte Beziehung entscheiden, dann hätte ihre Liebe tatsächlich etwas märchenhaftes: Sie – das bildhübsche Mädchen aus Polen (Warschau). Irgendwann übergesiedelt ins Ruhrgebiet – nach Bergkamen (rd. 50.000 Einwohner). Hier ist die kleine Nicole in einem Plattenbau aufgewachsen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet: 1. Stock, 70 Quadratmeter, drei Zimmer, rund 400 Euro Miete. Er – der Superstar aus Hollywood. Fester Bestandteil der Riege der Top-Verdiener. Weltweit gefeiert und verehrt – und angeschmachtet von Millionen von Frauen. Seit seiner Scheidung von Über-Beauty Angelina Jolie (45) galt er als ewiger Junggeselle. Bis jetzt…