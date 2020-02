Brad Pitt: So viel Schweiß steckt er in seine Dankesreden

Brad Pitt hat „echte Arbeit“ in seine Reden gesteckt. Der 56-jährige Schauspieler hat für seine Leistung in ‚Once Upon a Time in Hollywood‚ einen Preis nach dem anderen abgeräumt.

Neben seinem Golden Globe, SAG Award und BAFTA Award ist der Oscar wohl die Krönung für seine Darbietung in dem Streifen. Am 9. Februar durfte er den Goldjungen als bester Nebendarsteller mit nach Hause nehmen.

„Schreibe sie definitiv selber“

Während der ‚Award Season‘ hat Brad also viele Reden gehalten – und der Hollywood-Star besteht darauf, dass er wirklich jede einzelne selbst geschrieben habe und sich Gedanken über seinen Vortrag machte. Früher sei er nämlich „sehr zögerlich mit Reden“ gewesen.

Vor der Oscar-Verleihung sagte er den US-amerikanischen Reportern: „Historisch gesehen war ich bei Reden immer sehr zurückhaltend. Sie machen mich nervös. Also habe ich mir in dieser Runde gedacht, wenn wir das machen werde ich ein wenig Arbeit hineinstecken, versuchen, mich wohl zufühlen und das ist ein Ergebnis davon. Ich schreibe sie definitiv.“