Dort hat er Angelina Jolie geheiratet Brad Pitt: Sommerurlaub mit neuer Freundin auf Brangelina-Anwesen

Brad Pitt macht Urlaub in Frankreich. (hub/spot)

SpotOn News | 31.08.2024, 16:17 Uhr

Zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie tobt weiter der Streit um das einst gemeinsame Weingut in Frankreich. Brad Pitt nutzt dies unterdessen für eine romantische Auszeit mit seiner Freundin.

Brad Pitt (60) und seine Freundin Ines de Ramon haben den Sommer angeblich auf Chateau Miraval verbracht. Das französische Weingut hat der Schauspieler einst mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) geteilt. Seit der Trennung soll es einen erbitterten Streit um das Anwesen geben.

Auszeit für Brad Pitt in Frankreich

Nun hat Brad Pitt laut "Page Six" einige Zeit mit Ines de Ramon auf dem Weingut verbracht. Obwohl der Hollywoodstar viel unterwegs war in den vergangenen Wochen soll er sich eine längere ungestörte Auszeit mit der Schmuckdesignerin genommen haben, berichtet die Promiseite der "New York Post".

Pitt besuchte dem Bericht zufolge zuvor bereits seinen Freund George Clooney (63) und dessen Frau Amal (46) in Italien, das Paar hat ein Haus am Comer See. Dabei soll der 60-Jährige angeblich nicht in Begleitung seiner Partnerin gewesen sein. Außerdem soll der Schauspieler Island besucht haben und stand für seinen kommenden Film "F1" vor der Kamera. Brad Pitt und Ines de Ramon haben sich nur selten in der Öffentlichkeit gezeigt, seit es im November 2022 die ersten Berichte über eine Beziehung gab.

Rosenkrieg zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie ist noch nicht vorbei

Angelina Jolie und Brad Pitt lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" im Jahr 2005 kennen und lieben. Nach der Verlobung im Jahr 2012 heiratete das Paar 2014 in Frankreich – auf ihrem Chateau Miraval. Die Schauspielerin reichte im September 2016 die Scheidung ein, seither tobt ein Rosenkrieg zwischen den beiden Hollywoodstars. Ein Richter hat das ehemalige Paar 2019 für rechtlich ledig erklärt, doch noch heute gibt es Medienberichten zufolge Streitigkeiten in den Scheidungsverhandlungen. Die beiden haben sechs gemeinsame Kinder: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Vivienne und Knox (16).