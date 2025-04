Film Brad Pitt steht für neuen ‚Once Upon A Time In Hollywood‘-Film vor der Kamera

Brad Pitt - Bullet Train UK Gala screening 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2025, 11:00 Uhr

Brad Pitt kehrt für die Netflix-Produktion ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ in seine Rolle des Cliff Booth zurück.

Der 61-jährige Schauspieler, der den Stuntman Cliff Booth in Quentin Tarantinos Oscar-gekröntem Epos aus dem Jahr 2019 spielte, wird seine Rolle in dem kommenden Projekt des Streaming-Riesen wieder aufnehmen.

Wie ‚The Playlist‘ und ‚Variety‘ berichten, wird David Fincher den Film nach einem Drehbuch des Originalregisseurs Quentin Tarantino inszenieren. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wird der neue Film kein Sequel, sondern ein „Derivat“ sein, das sich am Original orientiert. Es heißt, dass Tarantino die Rechte an den Figuren aus ‚Once Upon A Time In Hollywood‘ behält, während Sony – das den Film finanziert und veröffentlicht hat – den Film selbst behält, weshalb das kommende Projekt trotz der Verwendung der Booth-Figur nicht als Fortsetzung oder Prequel angesehen wird.

Es ist unklar, ob Leonardo DiCaprio als Western-TV-Star Rick Dalton zurückkehren wird. Tarantino wird jedenfalls nicht am Ruder sein, was bedeutet, dass der Film nicht als sein 10. und letzter Film gelten wird.