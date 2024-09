Bei Filmfestival Brad Pitt und George Clooney machen Venedig unsicher

George Clooney und Brad Pitt in Venedig. (hub/spot)

SpotOn News | 01.09.2024, 17:06 Uhr

Brad Pitt und George Clooney haben einen lässigen Auftritt in Venedig hingelegt. Die beiden Superstars stellen beim Filmfestival ihren neuen Film vor.

Eine Begegnung mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) hat Brad Pitt (60) in Venedig vermieden. Beim Filmfestival setzte der Schauspieler lieber auf den großen Auftritt mit seinem Co-Star und Freund George Clooney (63). Die beiden Filmgrößen ließen sich unter anderem im Wassertaxi ablichten, in dem sie angerauscht kamen. Ihr gemeinsamer Film "Wolfs" soll am Sonntagabend (1. September) auf dem Filmfestival gezeigt werden.

Brad Pitt kam aber offenbar schon am Samstag in Venedig an, Schnappschüsse zeigten ihn dort mit seiner Freundin Ines de Ramon. Bereits am Donnerstag stellte Angelina Jolie ihren neuen Film "Maria" dort vor – die Schauspielerin soll anschließend direkt weitergereist sein.

Nun feierte Brad Pitt seinen Auftritt in Venedig. Der Hollywoodstar trug dabei ein hellblaues Jackett, das er mit einer passenden Hose und einem weißen T-Shirt sowie einer dunklen Sonnenbrille kombinierte. George Clooney erschien an seiner Seite in einem weißen Hemd und einem grauen Anzug.

Darum geht es im neuen Film von Brad Pitt und George Clooney

Die Krimikomödie "Wolfs" ist der erste gemeinsame Film der Superstars George Clooney und Brad Pitt seit der Agenten-Komödie "Burn After Reading" aus dem Jahr 2008. "Spider-Man"-Regisseur Jon Watts (43) führte Regie. George Clooney spielt in "Wolfs" offenbar einen professionellen Problemlöser, auch als sogenannter Fixer bekannt, der in New York zum Tatort eines Verbrechens gerufen wird, um dort sämtliche Spuren des Vorfalls für eine gut situierte Klientin verschwinden zu lassen. Doch überraschend taucht auch ein zweiter Fixer (Brad Pitt) vor Ort auf, und den zwei Einzelgängern bleibt in Folge wohl nichts anderes übrig, als zusammenzuarbeiten.

Neben George Clooney und Brad Pitt standen für "Wolfs" Amy Ryan (56, "Sugar") und Austin Abrams (27, "Euphoria") vor der Kamera.