18.09.2020 09:18 Uhr

Brad Pitt und Jennifer Aniston flirten wieder miteinander

Das Ex-Ehepaar Brad Pitt und Jennifer Aniston hat sich für den guten Zweck zusammengetan. Und dabei ging es heiß her.

Brad Pitt (56, „Ad Astra“) und Jennifer Aniston (51, „Cake“) haben sich Donnerstagabend via Zoom getroffen. Das Ex-Ehepaar nahm an einer virtuellen Charity-Lesung der Erfolgskomödie „Ich glaub‘, ich steh‘ im Wald“ („Fast Times at Ridgemont High“) teil. Pitt gab dabei Brad Hamilton, die Rolle, die Judge Reinhold (63) in der Teenie-Komödie von 1982 übernommen hatte, Aniston las die Figur Linda – das Mädchen, das Brad begehrt -, ursprünglich dargestellt von Phoebe Cates (57).

Besonders eine Szene sorgte US-Medienberichten zufolge für Lacher. Darin flirten Linda und Brad Hamilton in einer von Brads Fantasien miteinander. Aniston alias Linda sagte dabei unter anderem: „Hallo Brad, du weißt, wie süß ich dich immer fand. Du bist so sexy. Kommst du zu mir?“ Auf Twitter freuten sich die Fans über die Reunion der beiden Hollywood-Stars: „Ich LIEBE Brad und Jen zusammen auf einem Bildschirm zu sehen“, schrieb ein User. An anderer Stelle heißt es: „Brad Pitt und Jennifer Aniston retten 2020 für mich!“

This will definitely stop everyone obsessing over Brad and Jen reunions. #FastTimesLive pic.twitter.com/lVeCNdxNC0 — Jillian Sederholm (@JillianSed) September 18, 2020

Die Veranstaltung, die für die Wohltätigkeitsorganisation CORE abgehalten wurde, hatte noch mehr Promis zu bieten: Shia LaBeouf, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, John Legend, Henry Golding, Dane Cook und der Star des Originalfilms, Sean Penn, waren mit dabei. LaBeouf gab die Hauptfigur des Jeff Spicoli – die Rolle, die Penn in dem Film gespielt hatte – mit Zigarette und oben ohne in einem Auto sitzend: ein weiteres Highlight für die Zuschauer.

Gescheiterte Ehen

Jennifer Aniston und Brad Pitt lernten sich 1998 kennen und heirateten im Juli 2000. Im Jahr 2005 folgten Trennung und Scheidung. Aniston war ab 2015 mit Justin Theroux (49) verheiratet, Anfang 2018 gaben sie die Trennung bekannt.

Brad Pitt war nach seiner Beziehung mit Aniston seit 2005 mit Kollegin Angelina Jolie (45) liiert. Die beiden waren seit 2014 auch verheiratet, trennten sich jedoch im Jahr 2016. Nach US-Recht sind die beiden bereits offiziell geschieden, doch ihre Scheidungsvereinbarung ist noch nicht abgeschlossen. Ihr Sorgerechts- und Unterhaltsstreit um die sechs Kinder beschäftigt weiter die Anwälte.

(hub/spot)