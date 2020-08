27.08.2020 20:15 Uhr

Brad Pitt: Wer ist die neue Frau an seiner Seite?

Nico Mary ist derzeit in aller Munde – und ER ist der Grund: Brad Pitt. Das deutsche Model soll nämlich die neue Frau an der Seite des Hollywood-Dauersingles sein.

Erste Beweise für die angeblich neue Liebe liegen auch bereits vor: Brad Pitt (56) wurde nämlich auf dem französischen Flughafen Le Bourget außerhalb von Paris gesichtet. Mit ihm auf dem Weg zum Privatjet: eine Frau – angeblich Nico Mary. Alles beobachtet und fotografiert von Augenzeugen und fleissigen Paparazzi.

Urlaub auf Brads Luxus-Anwesen Château Miraval?

Insider spekulieren, dass der Schauspieler mit dem bisher eher unbekannten deutschen Model auf seinem Anwesen Château Miraval in Südfrankreich Urlaub macht. Wenn dem so ist, dann werden wir lange auf aktuelle Fotos aus dem Liebesnest warten müssen. Denn das Schloss in der Provence gleicht einer Festung. Hier herrscht wirklich absolute Privatsphäre. Während die beiden bislang zu den Romanzen-Gerüchten schweigen, brodelt es weiter in der Gerüchteküche. Doch wer ist die neue Frau an der Seite des immer noch Sexiest Man Alive?

Wer ist Nico Mary?

Nico Mary aka Nicole Mary aka Nicole Porturalski oder auch Nico Potur ist 27 Jahre alt und ein deutsches Model mit polnischen Wurzeln. Sie kommt gebürtig aus Bergkamen (NRW) und lebt mittlerweile in Berlin. Ihr wirklicher Name ist Nicole Mary – geborene Porturalski. Ja, richtig gehört: Das Model ist laut Medienberichten verheiratet – mit Roland Mary, dem Chef des Berliner Promi-Lokals „Borchardt“. Das Model und der Promi-Gastronom sollen einen gemeinsamen Sohn (7) haben. Nicole Mary, die sich als Model Nico Mary und auf Instagram Nico Potur nennt, bringt somit zwei Grundvorraussetzungen für eine Beziehung mit Brad mit: Sie ist kinderlieb und hat anscheinend eine Schwäche für ältere Männer.

Das Model passt nicht wirklich in Brads Beuteschema

Bleibt die Frage, ob Nico Mary denn auch in Brads Beuteschema passt. Die Liste von Pitts Ex-Freundinnen ist lang und weltberühmt: Demi Moore, Gwnyeth Paltrow und Christina Applegate stehen drauf – und natürlich seine beiden Ehefrauen Friends-Darstellerin Jennifer Aniston und Hollywood-Beauty Angelina Jolie (45). Seit der Trennung im Jahr 2016 ist es ruhig um Brads Liebesleben geworden. Sollte sich das mit Nicole Mary jetzt ändern?

Sie ziert das Cover der deutschen „Elle“

Einige Medien attestieren dem hübschen Model eine Ähnlichkeit zur jungen Jolie. Auf den ersten Blick passt das Model mit dem „Victoria’s Secret“-Look aber eindeutig eher ins Beuteschema von Brads Hollywood-Kollegen Leonardo DiCaprio (45). Sie ist laut der Sedcard ihrer Agentur 178 cm groß, hat hellbraune Haare und blaue Augen. Ihre Maße sind: 86-61-89, ihre Schuhgröße 39,5. Sie ziert das September-Cover der deutschen „Elle“, hat aber auch schon viele internationale Shootings realisiert.

Château Miraval: Vom Familienanwesen zum Liebesnest?

Und sollten sich die Liebesgerüchte rund um Nico und Brad bewahrheiten, dann dürfte die Karriere des deutschen Models schon ganz bald durch die Decke gehen. Brad sei eine neue Liebe absolut gegönnt. Nur: Steht die im Chateau Miraval wirklich unter einem guten Stern? Das Schloss in der Provence war jahrelang Familienanwesen und Liebesnest von Brad Pitt und Angelina Jolie samt Großfamilie. Das Luxus-Landgut (10.000 Quadratmeter Wohnfläche) verfügt über 35 Schlafzimmer, zwei Fitness-Center und zwei Pools. Genug Platz, um den alten Geistern aus dem Weg zu gehen. Im Park allerdings steht eine kleine Hochzeitskapelle, auf deren blauer Gewölbedecke weiße Sterne prangen. Und genau hier haben Brangelina 2014 geheiratet.

Woher kennt Brad das deutsche Model?

Neben der Frage, wie gut die beiden zueinander passen, bleibt noch zu klären, woher sich Brad Pitt und Nico Mary kennen? Vielleicht aus Berlin? Nico ist ja mit dem „Borchardt“-Chef verheiratet. Und genau hier war Brad Pitt während der Dreharbeiten zum Film „Inglourious Basterds“ (2009) oft zu Gast. Die Schauspieler-Crew um „Basterds“-Regisseur Quentin Tarantino (57) gehörte während der Drehphase im Oktober 2008 zu den Stammgästen. Zu dieser Zeit hatte der gute Brad allerdings nur Augen für seine schöne Angelina. Außerdem war Nico Mary damals gerade einmal 15 Jahre alt…