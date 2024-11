Ist dieses Foto zu stark bearbeitet? Bradley Cooper und Gigi Hadid: Date-Night am Broadway

Bradley Cooper und Gigi Hadid bei einem gemeinsamen Ausflug in New York. (the/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 15:58 Uhr

Bradley Cooper und Gigi Hadid haben gemeinsam eine Musical-Vorstellung von Alyssa Milano am Broadway besucht. Von ihrem Treffen im Backstage postete die "Charmed"-Darstellerin ein Foto, das bei den Fans viele Fragen aufwirft.

Date-Night am Broadway: Hollywoodstar Bradley Cooper (49) und Model Gigi Hadid (29) haben am Wochenende zusammen das Musical "Chicago" am Amassador Theatre in New York City besucht. Das wurde bekannt, weil Schauspielerin Alyssa Milano (51) auf ihrem Instagram-Kanal ein gemeinsames Foto mit dem Paar aus dem Backstage-Bereich postete. Milano spielt in dem Musical die Rolle von Roxie Hart, auf dem Gruppenbild war zudem ihre Co-Darstellerin Kimberly Marable zu sehen.

Im Kommentar zu ihrem Bilder-Karussell freute sich die ehemalige "Charmed"-Darstellerin sehr über den Besuch von Cooper und Hadid. "Vielen Dank an alle, die heute Abend gekommen sind, um mich im Musical 'Chicago' zu sehen. Und danke an alle, die vor meiner Bühnentür in der Kälte gewartet haben (brrrr). Noch zwei Auftritte. Mein Herz ist so voll", schrieb Milano emotional bewegt zu ihrem Post.

Ist das KI-Bradley?

Doch offenbar hat sie es beim Bearbeiten der Fotos vom Musical-Abend etwas zu gut gemeint. Das vermuten zumindest Milanos Follower auf der Social-Media-Plattform. Unter dem Foto-Karussell häufen sich belustigte Äußerungen über die offensichtliche Bearbeitung des Fotos mit Bradley Cooper und Gigi Hadid.

"Warum sehen alle Gesichter so KI-generiert aus?", fragt beispielsweise einer der Instagram-Nutzer, während sich eine andere Person folgendermaßen lustig macht: "Das ist nicht Bradley Cooper, außer er hatte ein Face-Lifting." Der Filter auf dem Foto sei "verrückt" und das sei die schlechteste Photoshop-Bearbeitung aller Zeiten, lautet die einstimmige Meinung der Follower.

