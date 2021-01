28.01.2021 22:30 Uhr

Bradley Cooper und Irina Shayk: Immer noch ein Dreamteam

Bradley Cooper und Irina Shayk sind in Sachen Erziehung ihres gemeinsamen Kindes ein echtes Dreamteam geworden.

Der 46-jährige Schauspieler und das 35-jährige Model haben sich 2019 nach vier Jahren Beziehung dazu entschieden, in Sache Liebe getrennte Wege zu gehen. Dies gilt jedoch nicht für die gemeinsame dreijährige Tochter Lea.

Teamwork

Ihr Wohl stand für die beiden immer an oberster Stelle und mittlerweile, sind der „A Star is Born“-Darsteller und die Laufsteg-Schönheit zu einem echten Team geworden. Ein Insider plauderte gegenüber „Entertainment Tonight“ aus: „Ihre Co-Elternschaft Routine und Zeitplan läuft reibungslos und sie haben Respekt voreinander. Bradley Coopers erste Priorität ist Lea und auch Irina ist eine zupackende Mutter. Sie wollen beide das Beste für Lea, also ist es einfach für sie, in dieser Hinsicht ein Team zu sein.”

Bradley gibt Unterricht

Allerdings war die Coronavirus-Pandemie auch für die beiden Promis eine Herausforderung. Denn Bradley hat seine Mutter zu sich geholt und war stets darauf bedacht, das Haus so wenig wie möglich zu verlassen, um seine Mutter vor der Krankheit zu schützen. Wenn also seine Tochter bei ihm war, musste Unterhaltung her. „Wir leben in einem kleinen Stadthaus, zum Glück haben wir einen Hinterhof. Ich betreibe eine Ein-Mann-Vorschule. Wir stehen auf und machen Schwimmunterricht in der Badewanne“, scherzte er vergangenes Jahr gegenüber dem ‘Interview’-Magazin. (Bang/KT)