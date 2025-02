Starauflauf in New Orleans Bradley Cooper und mehr: Diese Superstars waren beim Super Bowl dabei

Bradley Cooper unterstützte die Philadelphia Eagles. (smi/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 11:04 Uhr

Nicht nur US-Präsident Donald Trump und Chiefs-Edelfan Taylor Swift zeigten sich beim Super Bowl. Das Duell Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs verfolgten auch Stars wie Bradley Cooper, Anne Hathaway oder Paul Rudd.

Als erster amtierender US-Präsident besuchte Donald Trump (78) den Super Bowl – Taylor Swift (35) schaute als Freundin des Chiefs-Stars Travis Kelce (35) natürlich auch vorbei. Doch das NFL-Finale zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs lockte noch viele weitere Stars nach New Orleans.

Bradley Cooper, Miles Teller und Anne Hathaway feuern Philadelphia an

Bradley Cooper (50) feuerte die späteren Sieger, die Philadelphia Eagles an. Kein Wunder, der Schauspieler ist in deren Heimatstaat Pennsylvania geboren. Der Hollywoodstar zeigte seiner kleinen Tochter Lea das Spielfeld, beide trugen eine grüne Eagles-Jacke.

Video News

Miles Teller (37) kam nahe Philadelphia zur Welt und feuerte ebenfalls die Eagles an. Der "Top Gun: Maverick"-Star trug ein Retro-Shirt des Clubs unter einer selbstverständlich grünen Jacke. Begleitet wurde er von seiner Frau Keleigh Sperry.

Obwohl in New York City geboren, outete sich auch Anne Hathaway (42) als Eagles-Anhängerin. Die Oscarpreisträgerin hatte einen grünen Pullover über die Schulter geworfen, als sie jubelnd auf der Tribüne fotografiert wurde. Komiker Pete Davidson (31) legte sich mit einer grünen Basecap ebenfalls auf ein Team fest.

Paul Rudd hält Kansas-City-Farben hoch

Außer Super-Fan Taylor Swift konnten die Kansas City Chiefs dagegen nur wenige prominente Unterstützer vorweisen. "Ant-Man"-Darsteller Paul Rudd (55) etwa posierte mit Sohn Jack (19) im Kansas-Partner-Look.

Tom Brady (47), für viele der beste Footballer aller Zeiten, kam in neutralem schwarzen Anzug. Mit Tennis-Star Serena Williams (43) schaute eine weitere ehemalige Weltklassesportlerin vorbei. Bei der Halbzeitshow tanzte sie zu Kendrick Lamars (37) Mega-Hit "Not Like Us" auf der Bühne.

Rapper-Aufmarsch zu Kendrick Lamars Halbzeitshow

Passend zum Auftritt des Rappers waren etliche Hip-Hop-Stars beim Super Bowl dabei. Cardi B (32), Megan Thee Stallion (29) und Doechii (26) gaben sich die Ehre. Jay-Z (55) schaute ohne Gattin Beyoncé (43) vorbei, dafür mit den gemeinsamen Töchtern Blue Ivy (13) und Rumi (7).

Außerdem im Stadion in New Orleans: Die ehemalige First Lady Jill Biden (73), "Yellowstone"-Star Kevin Costner (70), Zac Efron (37) und Apple-Chef Tim Cook (64). Aus Großbritannien gab sich Ex-Beatle Paul McCartney (82) die Ehre.

Lady Gaga (38) kam ganz in Schwarz. Im Stadion wurde ein Clip eingespielt, in dem sie in Weiß für die Opfer des Terroranschlags in New Orleans im Januar 2025 sang.