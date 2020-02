Bradley Cooper und viele Stars im Rummelplatz-Thriller „Nightmare Alley“

In dieser Woche haben die Dreharbeiten zu „Nightmare Alley“ von Regisseur Guillermo del Toro in Toronto, Kanada begonnen. Darsteller sind der Oscar-nominierte Bradley Cooper.

In dem Remake des US-amerikanisches Filmdramas aus dem Jahr 1947 geht es aber im Gegensatz zum Original nicht um übersinnliche Elemente. Der Psychothriller zeigt, wie Jahrmarktsbudenzauberin Zeena gemeinsam mit ihrem Mann Leute um ihr Geld erleichtert, indem sie übersinnliche Kräfte vortäuscht. Als Stanton Carlisle (Bradley Cooper) auf die beiden Rummelplatz-Betrüger trifft, will er hinter das Geheimnis des Betruges gelangen. Es beginnt laut ‚Filmstarts‘ „ein Psychoduell aus Täuschung und Verrat, bei dem nicht länger nur die Zuschauer, sondern alle Beteiligten zu Verlierern werden.“

„Es wird eine wahre Freude sein“

Ebenfalls mit von der Partie Oscar Preisträgerin Cate Blanchett, die Oscar-nominierte Toni Collette, der Oscar-nominierte Willem Dafoe, der Oscar-nominierte Richard Jenkins, die Oscar-nominierte Rooney Mara, Ron Perlman und der Oscar-nominierte David Strathairn.

Oscar-Preisträger Guillermo del Toro führt Regie und hat zusammen mit Kim Morgan das Drehbuch verfasst. Der Film wird von del Toro und Oscar Preisträger J. Miles Dale (The Shape Of Water) produziert. Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von William Lindsay Gresham.

del Toro sagte zu seinem Projekt in einer Mitteilung der Produktion: „Ich fühle mich inspiriert und freue mich, von diesen großartigen Darstellern unterstützt zu werden. Kim Morgan und ich haben mit großer Leidenschaft daran gearbeitet, die dunkle und raue Welt und Sprache William Greshams auf die Leinwand zu bringen und wir werden jetzt von außergewöhnlichen Künstlern und Technikern unterstützt, diese zum Leben zu erwecken.“

Weiter erklärte Produzent Dale: „Wenn man bedenkt, wie groß die Bandbreite dieses unglaublichen Ensembles ist, sehe ich es als wirkliches Privileg an, mit all ihnen zusammen zu arbeiten und dabei von unseren großartigen Partnern von Searchlight unterstützt zu werden. Es wird eine wahre Freude sein, zu sehen, wie diese Weltklasse-Schauspieler und Guillermo zusammenarbeiten und wie sie sich in dieser Neuinterpretation von Greshams bahnbrechendem Roman gegenseitig inspirieren, jeder in seinem Handwerk,“ sagt Produzent Dale.