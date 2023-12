Stars Bradley Cooper: Wegen Tochter aus Pressekonferenz gelaufen

Bradley Cooper - Maestro. New York Premiere - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 10:00 Uhr

Bradley Cooper verließ eine Pressekonferenz für seinen Film ‚Maestro‘, um mit einer Schulkrankenschwester wegen seiner sechsjährige Tochter Lea zu sprechen.

Der ‚A Star is Born‘-Schauspieler (48), der sich das gemeinsame Sorgerecht für seine Tochter mit seiner Ex-Freundin Irina Shayk (37) teilt, sagte 20 Minuten nach Beginn einer Werbeveranstaltung für seinen Netflix-Film – in dem er den Komponisten Leonard Bernstein spielt –, dass er gehen müsse.

Der Star sagte: „Es tut mir so leid. Die Schulkrankenschwester hat mich gerade angerufen. Kann ich einfach für eine Sekunde den Raum verlassen, um sie zurückzurufen, und Sie können weitermachen. Ist das in Ordnung?“ ‚DailyMail.com‘, die von dem Anruf berichtete, fügte hinzu, als Bradley zurückkehrte: „Ich muss in die Schule gehen, um etwas mit Lea zu regeln, das … Ich muss etwas anwenden, was sie nicht zulassen … Ich muss es tun, es ist 10 Minuten entfernt.“

Der Vorfall auf der Pressekonferenz ereignete sich, nachdem der neunfache Oscar-Nominierte Bradley am 15. Dezember mit seiner Tochter in New York fotografiert worden war. Wenige Tage zuvor gab Lea ihr Debüt auf dem roten Teppich an der Seite ihres berühmten Vaters bei einer ‚Maestro‘-Vorführung, an der auch seine Co-Stars des Films teilnahmen, darunter Maya Hawke, Matt Bomer, Sarah Silverman und Carey Mulligan. Lea tritt im Film als jüngere Version von Maya Hawkes Figur Jamie Bernstein auf. Aber nach dem Glanz des ersten Fototermins mit ihrem Vater wurde Lea gesehen, wie sie ein Malbuch hervorholte und sich auf den Boden des Academy Museum of Motion Pictures setzte.