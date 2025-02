Film Brady Corbet hat mit ‚The Brutalist‘ „null Dollar“ verdient

Brady Corbet hat mit seinem Film ‚The Brutalist‘ nach eigenen Angaben bisher kein Geld verdient.

Der 36-jährige Regisseur hat für seinen Film, der für 10 Oscars nominiert ist, viel Lob von den Kritikern und eine Reihe von Preisen erhalten, doch er gibt zu, dass das Projekt bisher keinen finanziellen Gewinn abgeworfen hat.

Im Gespräch mit Marc Maron in seinem ‚WTF‘-Podcast sagte Brady: „Ich habe gerade drei Werbespots in Portugal gedreht. Das war das erste Mal seit Jahren, dass ich Geld verdient habe.“ Er betonte, dass er und seine Partnerin Mona Fastvold, seine Co-Autorin, „bei den letzten beiden Filmen, die wir gemacht haben, null Dollar verdient haben.“ Als der überraschte Moderator klarstellte, dass Bradys preisgekrönter Film ihm kein Einkommen gebracht hatte, antwortete er: „Ja. Eigentlich null. Wir mussten sozusagen von einem Gehaltsscheck von vor drei Jahren leben.“

Der Regisseur merkte an, dass Filmemacher „nicht dafür bezahlt werden, ihre Arbeit zu promoten“, sondern damit so beschäftigt sind, dass sie keine bezahlten Jobs annehmen können. „Wenn man sich bestimmte Filme ansieht, die in Cannes [Filmfestival] Premiere hatten, dann ist das fast ein Jahr her … Ich meine, unser Film hatte im September Premiere. Ich mache das also schon seit sechs Monaten und hatte null Einkommen, weil ich keine Zeit habe, zur Arbeit zu gehen. Ich kann im Moment nicht einmal einen Schreibjob annehmen“, so Corbet weiter.