"Danke für Ihre Dienste" Brände in Kalifornien: Kranker Bruce Willis dankt Helfern persönlich

Bruce Willis wagt den Schritt zurück in die Öffentlichkeit für eine besondere Geste. (rho/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 22:42 Uhr

Seit der Demenz-Diagnose von Bruce Willis ist es in der Öffentlichkeit still um den ehemaligen Actionstar geworden. Jetzt hat er sich persönlich bei den Helferinnen und Helfern bedankt, die in Kalifornien gegen die Brände kämpfen.

2022 verschwindet er von der Leinwand, 2023 wird bei Bruce Willis (69) frontotemporale Demenz diagnostiziert. Seitdem hat er die Öffentlichkeit gemieden. Doch nach den verheerenden Waldbränden in und um Los Angeles geht Willis auf die Straße und bedankt sich persönlich bei den Einsatzkräften.

Am Donnerstag, 16. Januar, teilte die Ehefrau des Actionhelden, Emma Heming-Willis (46), auf ihrem Instagram-Account ein Schwarz-Weiß-Video, in dem Willis ein Cap der New York Yankees trägt und einem Polizisten aus Los Angeles die Hand schüttelt sowie für ein Foto mit ihm posiert. Das Video wurde musikalisch mit "Going to California" von Led Zeppelin untermalt.

In der Bildunterschrift des bewegenden Clips schreibt das Model: "Wenn Bruce einen Ersthelfer entdeckte, verpasste er nie die Gelegenheit, seine Dankbarkeit mit einem herzlichen Händedruck und einem 'Danke für Ihre Dienste' zu zeigen. Gestern war es nicht anders."

Seine Tochter Tallulah Willis (30), aus einer vorangegangenen Ehe der Actionikone mit Schauspielerin Demi Moore (62), kommentierte den Beitrag ihrer Stiefmutter mit den Worten: "Das macht mein Herz so verdammt voll."

Das erste Mal in der Öffentlichkeit

Das neue Instagram-Video scheint laut "People" das erste Mal zu sein, dass der Schauspieler seit 2022 in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Seine Familie teilte damals mit, dass bei ihm die Sprachstörung Aphasie diagnostiziert wurde. Ein Jahr später machten sie die Diagnose frontotemporale Demenz öffentlich.

Erst am 29. Dezember markierte Heming-Willis auf Instagram ihren kranken Ehemann anlässlich ihres 17. Jahrestags. Jubiläen mit Bruce Willis brachten früher Aufregung, "jetzt, wenn ich ehrlich bin, rühren sie alle Gefühle auf, hinterlassen Schwere in meinem Herzen und ein flaues Gefühl im Magen", gestand sie. "Ich gebe mir 30 Minuten Zeit, um mich mit dem 'Warum er, warum wir' zu beschäftigen, um die Wut und Trauer zu spüren. Dann schüttle ich es ab und kehre zu dem zurück, was ist. Und was ist… ist bedingungslose Liebe. Ich fühle mich gesegnet, das zu wissen, und es ist seinetwegen. Ich würde es sofort wieder und wieder tun."