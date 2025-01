Tom Hanks, Reese Witherspoon und Co. Brände in Los Angeles: Diese Stars sind vom Feuer-Inferno betroffen

Müssen derzeit um den Verlust ihres Zuhauses fürchten: Tom Hanks, Reese Witherspoon und Ben Affleck. (tj/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 13:27 Uhr

In Los Angeles breiten sich mit rasender Geschwindigkeit Brände aus, besonders der Promi-Stadtteil Pacific Palisades ist davon betroffen. Diese Hollywoodstars mussten vor den Flammen fliehen.

In Südkalifornien wüten mehrere verheerende Waldbrände, die am vergangenen Dienstag auch den westlichen Rand der Film-Metropole Los Angeles erreichten. Besonders betroffen von dem Feuerinferno ist der für seine prominente Bewohnerschaft bekannte Stadtteil Pacific Palisades. Zahlreiche Hollywoodstars befürchten nun den Verlust ihrer millionenschweren Immobilien.

30.000 Einwohner auf der Flucht vor den Flammen

Wie unter anderem der "Hollywood Reporter" berichtet, mussten bisher rund 30.000 Einwohner evakuiert werden, mehr als 13.000 Gebäude sollen von dem Feuer bedroht sein. Weiteren Berichten zufolge versuchten viele Bewohner zunächst mit ihren Autos zu fliehen, ließen diese jedoch in dem sich entwickelnden Stau irgendwann stehen, um ihre Flucht zu Fuß fortzusetzen. Um zu den Bränden zu gelangen, setzten die Behörden schließlich Bulldozer ein, um die Straßen von den verlassenen Autos zu befreien.

Diese Hollywoodstars sind betroffen

Von dem Inferno betroffen sind zahlreiche große Hollywoodsstars, die sich nun nach einer Notunterkunft umschauen müssen. In Pacific Palisades verfügen unter anderem Schauspieler Tom Hanks (68) und seine Frau Rita Wilson (68) über eine weitläufige Villa, die nun den Flammen zum Opfer fallen könnte. Nach Angaben von "US Weekly" wohnen zudem Stars wie Jennifer Aniston (55), Bradley Cooper (50), Adam Sandler (58) und Michael Keaton (73) in dieser exklusiven Enklave. Auch der Schauspieler Ben Affleck (52) muss um den Verlust seiner nach der Trennung von Jennifer Lopez (55) erst im August 2024 bezogenen Single-Villa fürchten.

"Police Academy"-Star wird zum Feuer-Helden

Ebenfalls von den Bränden betroffen ist der "Police Academy"-Star Steve Guttenberg (66), der einem Bericht der "New York Post" zufolge jedoch nicht sofort die Flucht antrat, sondern der Feuerwehr tatkräftig dabei half, die zurückgelassenen Autos von den Straßen zu räumen.

Action-Star Ralf Möller postet apokalyptische Impressionen

Neben US-amerikanischen Stars sind auch mehrere deutsche Prominente unmittelbar von dem Inferno betroffen. Der deutsche Action-Star Ralf Möller (65), der in dem Stadtteil Santa Monica lebt, lieferte in mehreren Video-Posts auf seinem Instagram-Kanal hautnahe Eindrücke von der sich ausbreitenden Feuersbrunst. Der "Bild" berichtete er: "Das habe ich so alles in mehr als 30 Jahren hier in den USA noch nie erlebt. Die Situation ist eine Katastrophe. Die heißen Wüstenwinde mit 160 Stundenkilometern fachen die Flammen an wie ein Föhn, der in die heiße Glut gehalten wird."

Auch Thea Gottschalk (79), die Ex-Frau von Moderator Thomas Gottschalk (74), musste ihr Haus verlassen. Auf Instagram postete sie ein Video der apokalyptischen Aussicht von ihrem Balkon, die sich ihr vor der Flucht zu den Schwiegertöchtern ins sichere San Diego bot. Dazu schrieb sie: "Auch wenn das Feuer ( hoffentlich ) nicht so nahe kommen sollte, die Luft ist sehr schlecht und noch weiß keiner wie lange der Feuerteufel seinen Spass hat . 'Rom brennt' nein LA brennt."