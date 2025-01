Oscars, Grammys, SAG Awards Brände in Los Angeles: Ist die Awards Season in Gefahr?

Wird die Oscar-Statue trotz der Waldbrände auch 2025 für die große Preisverleihung abgestaubt? (wue/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 13:50 Uhr

Könnten die in Kalifornien wütenden Waldbrände zu einer Absage der Oscars und weiterer Preisverleihungen führen? Wie geht es mit der Awards Season weiter?

Hollywood in Flammen: Noch immer wüten in der Region um Los Angeles verheerende Brände, durch die in den vergangenen Tagen bislang geschätzt mindestens 12.000 Gebäude zerstört wurden und 24 Menschen gestorben sind. Eigentlich ist es also nicht die richtige Zeit, um im Rahmen der jährlichen Awards Season Filme, Serien, Musik und Stars zu feiern. Dabei hatte der Januar 2025 für die Traumfabrik noch normal begonnen. Nur wenige Stunden vor dem Ausbruch der Feuer hatte die 82. Verleihung der Golden Globes stattgefunden.

Die Awards Season gipfelt für gewöhnlich in der Verleihung der Academy Awards, der Oscars, im Februar oder März. Bisher dauern die Löscharbeiten jedoch an. Die Aufräumarbeiten in und um Los Angeles werden nach aktuellem Stand wohl sechs bis neun Monate dauern, wie nach Angaben von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom (57) im Gespräch mit CNN abzusehen sei.

Dankesreden und Spenden

Aktuell ist wegen der Brände noch unklar, wie und wann die geplanten Award-Abende in der Traumfabrik tatsächlich über die Bühne gehen werden. Hinter den Kulissen dürfte es derzeit vermutlich unzählige Gespräche bei den Machern der Veranstaltungen geben. Es stellt sich aber wohl kaum die Frage, ob die Feuer im Rahmen der Shows, sollten diese stattfinden, thematisiert werden könnten.

Die unter anderem aus der Serie "Hacks" bekannte Schauspielerin Jean Smart (73) hat sich dafür ausgesprochen, die Preisverleihungen nicht im TV auszustrahlen. "Mit allem gebührenden Respekt während Hollywoods Saison des Feierns hoffe ich, dass jeder der Sender, der die kommenden Awards zeigt, ernsthaft in Erwägung zieht, sie NICHT auszustrahlen und die Einnahmen, die sie eingenommen hätten, den Opfern der Brände und den Feuerwehrleuten zu spenden", schreibt sie bei Instagram.

Tatsächlich gebe es Diskussionen darüber, die Grammy Awards – einer der wichtigsten Musikpreise der Welt – zu verschieben oder eine Art Spendengala aus der Show zu machen, wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen berichtet. Ein Insider ist demnach der Auffassung, dass eine Verschiebung des für 2. Februar geplanten Events sehr wahrscheinlich sei. Ein anderer merkt an, dass die Entwicklung der Situation in den kommenden Tagen entscheidend dafür sei, wie es weitergeht.

Die Critics Choice Awards im kalifornischen Santa Monica, die am Sonntag stattfinden sollten, wurden unterdessen bereits verschoben. Kurz vor dem Event wurde mitgeteilt, dass die Verleihung "aufgrund der verheerenden Brände in Südkalifornien" am 26. Januar statt am 12. Januar über die Bühne gehen soll.

Was ist mit den Oscars?

Wie es mit den für den 23. Februar geplanten Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) und den Oscars weitergeht, bleibt vorerst unklar. Der große Oscar-Abend ist in diesem Jahr für den 2. März geplant. In wenigen Tagen dürfte die Thematik wohl von offizieller Academy-Seite im Rahmen der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen angesprochen werden. Diese sollten ursprünglich am 17. Januar verkündet werden, werden nun aber voraussichtlich am 19. Januar bekannt gemacht. Sollten die Oscars tatsächlich vertagt werden, wäre es nicht das erste Mal. Zuletzt hatte es 2021 eine mehrwöchige Verschiebung aufgrund der Covid-19-Pandemie gegeben. Medienberichten zufolge werde die Lage bei der Academy aktuell von Tag zu Tag neu eingeschätzt.

Dass die Veranstaltungen einfach abgesagt werden, ist unwahrscheinlich. Riesige Summen sind mit der Ausstrahlung verbunden. Die Werbeeinnahmen möchte man sich bei den Sendern, die die Events zeigen, wohl kaum entgehen lassen und auch die Crews hinter den Veranstaltungen wären negativ betroffen.