Musik Brandon Flowers: Drittes Album in der Mache

Brandon Flowers and The Killers July 2023 Hyde Park - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 08:00 Uhr

Brandon Flowers arbeitet heimlich an seinem dritten Soloalbum.

Der Killers-Frontmann, der seine Soloalben ‚Flamingo‘ und ‚The Desired Effect‘ in den Jahren 2010 und 2015 veröffentlichte, sagte, als er über die Zukunft seiner Band sprach, dass er kurz vor der Fertigstellung seines neuesten Albums stehe. Dass es überhaupt in Produktion war, hatten die Fans nicht mitbekommen.

Gegenüber NME sagte er: „Ich mache gerade ein Soloalbum! Ich hatte es fast unter Dach und Fach. Unser Ziel war es immer, alle vier Gründungsmitglieder dazu zu bringen, Verantwortung zu übernehmen und stolz auf das zu sein, was wir tun, aber es ist so schwierig, wenn wir alle vier in verschiedenen Städten leben. Es ist nicht unmöglich. Es ist komisch, darüber zu sprechen, aber ich würde das auf jeden Fall gerne tun.“ Brandon fügte über den Stil seines kommenden Albums hinzu: „Es ist anders. Ich habe das Gefühl, dass es ein wenig von meinen ersten beiden Soloalben verkörpert, aber offensichtlich gibt es so viel mehr Leben, das ich in den sieben Jahren seit meinem letzten Album erlebt habe. Ich habe viel mehr Einsichten und Dinge, die ich aufgesogen habe. Ich liebe es wirklich, wie es sich entwickelt.“

The Killers – bestehend aus Brandon, Schlagzeuger Ronnie Vannucci Jr. und ihren ehemaligen Bandkollegen Mark Stoermer und Dave Keuning – sprachen über sein neues Soloalbum, als bekannt wurde, dass die neue ‚Best of‘-Kollektion ‚Rebel Diamonds‘ der Indie-Veteranen aus Las Vegas Platz 1 der britischen Charts erreicht hatte. Es war die achte LP der ‚Mr. Brightside‘-Rocker, die die Charts stürmte, was Brandon als „ziemlich erstaunlich“ bezeichnete. Er fügte hinzu: „Es ist schwer zu begreifen. Ich bin seit 20 Jahren in diesem Wirbelsturm gefangen; in diesem Kreislauf aus Touren, Schreiben, Touren und Schreiben. Die meiste Zeit, die wir zum Nachdenken hatten, war während Covid, und es war ein ziemlicher Erweckungsprozess, Zeit zu haben, um all das durchzusehen, was wir getan hatten. Ich bin wirklich stolz auf die Band und die Arbeit.“