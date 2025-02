Stars Brian Austin Green bereut „Meinung“ zu Machine Gun Kelly nicht

Bang Showbiz | 06.02.2025, 18:00 Uhr

Brian Austin Green bereut es nicht, nach dessen Trennung von Megan Fox "seine Meinung" über Machine Gun Kelly gesagt zu haben.

Brian Austin Green bereut es nicht, „seine Meinung“ über Machine Gun Kelly gesagt zu haben.

Der 51-jährige Schauspieler war zwischen 2010 und 2020 mit Megan Fox verheiratet, die danach Machine Gun Kelly datete. Kurz bevor sie ihre Beziehung mit dem Sänger beendeten, verriet sie, dass sie ein Baby mit dem ‚Bloody Valentine‘-Hitmacher Kelly erwartet. Brian Austin Green schoss danach in den sozialen Medien gegen Kelly und warf ihm vor, nicht die Wahrheit zu sagen und Megan durch den Dreck zu ziehen.

„Das ist nichts, was ich normalerweise tue, aber es hat mich damals wirklich aufgeregt, seine Meinung dazu zu lesen. Also habe ich meine Meinung gesagt, aber inzwischen habe ich mich mit der Tatsache abgefunden, dass ich das nicht mehr tun werde“, sagte Brian Austin Green, der mit Megan Fox die Kinder Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8) hat, jetzt gegenüber ‚People‘. Er bereut es nicht, diesen Schritt damals gegangen zu sein, aber in Zukunft wolle er sich aus den Affären seiner Ex-Frau einfach heraushalten und den Mund halten.

Erst vor ein paar Tagen meldete sich der ehemalige ‚90210‘-Star auf Instagram und bat Machine Gun Kelly, einfach „ehrlich“ zu sein. Er schrieb: „Bruder, sei doch einfach mal ehrlich in deinem Leben. Hör auf, dich so sehr darum zu kümmern, wie du wahrgenommen wirst, dass du versuchst, andere Leute in den Dreck zu ziehen.“