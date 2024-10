Er reflektiert in Tori Spellings Podcast Brian Austin Green: Darum ging seine Ehe mit Megan Fox in die Brüche

Megan Fox und Brian Austin Green gaben 2020 nach zehn Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. (the/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 18:45 Uhr

Brian Austin Green hat sich im Podcast seiner Ex-Partnerin Tori Spelling dazu geäußert, warum seine Ehe mit Megan Fox vor vier Jahren in die Brüche ging. Er sprach darüber, an welchen Zeichen er das Scheitern der Beziehung erkannt habe.

Anfang des Jahres 2022 wurden Brian Austin Green (51) und Megan Fox (38) offiziell geschieden. Die beiden waren ab 2004 in einer On-off-Beziehung und heirateten im Jahr 2010. 2020 gab Green die Trennung von der Mutter seiner drei Söhne bekannt. Nun sprach er im Podcast seiner ehemaligen "Beverly Hills, 90210"-Kollegin Tori Spelling (51) über die Zeichen, an denen er merkte, dass die Beziehung mit Megan Fox am Ende sei.

Brian Austin Green zufolge sei Megan Fox in ihrer Ehe damals "an einem Punkt angekommen", an dem sie alles genervt habe. Diese Entwicklung habe ihm bewusst gemacht, dass sie es als Ehepaar nicht schaffen würden, erzählte er seiner früheren Serien-Kollegin und Ex-Freundin Tori Spelling in ihrem Podcast-Format.

Sie hatte sich im Gespräch daran erinnert, wie er vor der Scheidung über seine Eheprobleme gesprochen habe: "Es hat Megan genervt, wenn du gekaut hast, weil sie dachte, sie könne es hören. Und ich dachte damals: Wie schlimm kann das schon sein? Sie liebt ihn. Stört sie das wirklich?" Aber kürzlich habe sie ihre eigene Tochter darauf hingewiesen: "Mama, ich kann dich kauen hören." Mit dieser Beschwerde konfrontiert, habe sie an Green denken müssen.

Kleinigkeiten machten die Ehe kaputt

"Ich glaube, das mit dem Kauen war einfach so… ich glaube, sie war an einem Punkt anbelangt, an dem die Dinge nicht mehr so gut liefen. Also hat sie einfach alles gestört", reflektierte der Schauspieler daraufhin. Es seien Kleinigkeiten gewesen: "Man kommt an einen Punkt, an dem man denkt: 'Gott, so wie du jetzt mit den Füßen schlurfst, wie du den Toast in den Toaster steckst, das macht mich einfach verrückt'."

Das sei für ihn der entscheidende Moment in einer Beziehung, an dem man sich entscheiden müsse: "Entweder gehen wir jetzt in Therapie und versuchen unsere Verbindung zu finden und herauszufinden, was gerade los ist, oder diese Dinge werden uns untergehen lassen." Diese Probleme würden sich immer mehr aufbauen und immer schlimmer werden.

Megan Fox und Brian Austin Green haben drei gemeinsame Söhne, die 2012, 2014 und 2016 geboren wurden. Im August 2015 hatte das Ehepaar bereits eine Trennung bekannt gegeben und die Scheidung eingereicht. Nach der Geburt ihres dritten Kindes im August 2016 wurde die Scheidung allerdings wieder auf Eis gelegt. Fox ist seit 2020 mit dem Rapper Machine Gun Kelly (34) liiert, während Brian Austin Green mit seiner neuen Partnerin Sharna Burgess (39) ein weiteres Kind bekommen hat und verlobt ist.