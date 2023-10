Stars Brian May: Er trauert um Familienmitglied

Brian May - Knighted - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2023, 08:00 Uhr

Sir Brian May ist nach dem Tod seines Fahrers untröstlich.

Der 76-jährige Queen-Star gab am Donnerstagabend (11. Oktober) in den sozialen Medien bekannt, dass sein „lieber Freund“ Phil Webb, der über 30 Jahre lang als sein Fahrer gearbeitet hatte, nach einem Herzinfarkt plötzlich verstorben sei.

Auf Instagram schrieb der Musiker: „Das ist einer der traurigsten Tage meines Lebens. Letzte Nacht haben wir Phil Webb durch einen Herzinfarkt verloren. Phil, mein engagierter Fahrer seit über 30 Jahren, war der liebste Freund und Beschützer meiner Familie und der freundlichste und anständigste Mann, den ich je kennenlernen durfte. Wir sind alle am Boden zerstört und trauern gemeinsam mit Phils Frau und Sohn um den letzten Mann auf Erden, der diesen viel zu frühen Tod verdient hat. Segne dich, lieber Phil. Wir alle lieben dich.“ Er sei stolz auf das Leben, das sein Freund geführt und für immer dankbar für alles, was er gegeben habe. Er fügte hinzu: „Mehr, als Worte jemals beschreiben könnten. Bri.“

Nachdem die Nachricht auf der Social-Media-Seite geteilt wurde, bekam der ‚Don‘t Stop Me Now‘-Hitmacher in den Kommentaren seines Beitrags Schock und Mitgefühl. The Darkness-Schlagzeuger Rufus Tiger Taylor schrieb: „Was??!! Ich habe erst vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen! Das sind schreckliche Neuigkeiten!“ Gitarrist Pete Thorn schrieb schlicht: „Mein Beileid, Brian.“