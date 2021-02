09.02.2021 18:18 Uhr

„Bridgerton“-Autorin verspricht: Auch Staffel zwei wird verboten heiß

Auch in Staffel zwei von "Bridgerton" sollen Daphne und Simon Zeit für heiße Schäferstündchen eingeräumt bekommen, wie Autorin Julia Quinn verrät.

Allem voran der heißen Romanze zwischen Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 25) und Simon Basset, dem Herzog von Hastings (Regé-Jean Page, 31), dürfte es zu verdanken sein, dass „Bridgerton“ zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten wurde. Doch wer die Romanvorlage von Autorin Julia Quinn (52) kennt, der weiß, dass das Paar in den folgenden Büchern eine untergeordnete Rolle spielt. Werden Fans in Staffel zwei, die auf dem Roman „Wie bezaubert man einen Viscount?“ basiert, also auf heiße Liebesspiele zwischen den beiden Serien-Lieblingen verzichten müssen?

Ganz und gar nicht, deutet Quinn gegenüber der britischen „The Sun“ an. Zwar rückt in Staffel zwei wie in der Vorlage Daphnes ältester Bruder Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 32) in den Mittelpunkt, sie weicht in Bezug auf das Liebespaar aus Staffel eins aber wohl vom Original ab. „Die Serie folgt dem Buch nicht Wort für Wort und ich denke auch nicht, dass sie das tun sollte“, erklärt Quinn. In der Serie soll Daphne daher „das Recht [bekommen], sich in Anthonys Leben einzumischen. Ihr diese Chance zu verweigern, wäre kriminell. Ich denke, es wäre schön, das zu sehen.“ Und dann wird auch der Herzog von Hastings nicht fern sein…

Genug Stoff für zahlreiche weitere Episoden von „Bridgerton“ ist angesichts der acht Romane von Julia Quinn jedenfalls gegeben. Großer Handlungsstrang in Staffel zwei wird wie im Buch die Suche des ältesten Bridgerton-Sohns Anthony nach der Richtigen sein. Ob er die Liebe fürs Leben in Person von Edwina Sheffield gefunden hat?

(stk/spot)