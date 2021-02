„Bridgerton“: Das ist die Hauptdarstellerin in Staffel zwei

16.02.2021 07:18 Uhr

Wenn die beliebte Serie "Bridgerton" mit ihrer zweiten Staffel zurückkehrt, wird Schauspielerin Simone Ashley eine tragende Rolle innehaben.

Die Netflix-Serie „Bridgerton“ hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Phänomen gemausert und Millionen Abonnenten des Streamingdienstes in ihren Bann gezogen. Dies lag vor allem am TV-Paar Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 25) und Simon Basset, dem Herzog von Hastings (Regé-Jean Page, 31). Doch wie die Buchvorlage rückt auch die zweite Staffel der Serie andere Personen in den Vordergrund. Eine von ihnen wird eine Frau namens Kate Sharma sein – nun steht laut US-Seite „People“ fest, dass Schauspielerin Simone Ashley (25) diese weibliche Hauptrolle ergattert hat.

Die neuen Folgen von „Bridgerton“ werden sich vornehmlich mit Daphnes ältesten Bruder Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 32) beschäftigen. Und der verguckt sich im Roman von Autorin Julia Quinn (51) unsterblich in besagte Kate. Im Buch „Wie bezaubert man einen Viscount?“ trug die Figur noch den Nachnamen Sheffield, in der TV-Umsetzung wird die Neu-Londonerin jedoch indische Wurzeln haben und den Familiennamen Sharma tragen. Beschrieben wird ihr Charakter laut „People“ als „kluge, willensstarke junge Frau, die keine Dummheiten toleriert – die von Anthony Bridgerton inbegriffen.“

Von „Pokémon“ zu „Bridgerton“

Simone Ashley ist bislang noch ein recht unbeschriebenes Blatt in der TV-Branche. 2016 war sie erstmals in einer Serie namens „Wolfblood“ kurz zu sehen, 2019 spielte sie eine Rolle im Film „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ sowie der Serie „Sex Education“.

Sofern es die Lage zulässt, sollen die neuen Folgen von „Bridgerton“ ab diesem Frühling in London entstehen. Eine Veröffentlichung ist damit frühestens Ende 2021 oder Anfang 2022 realistisch.

(stk/spot)