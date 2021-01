11.01.2021 22:40 Uhr

„Bridgerton“: Die ganze Welt ist total wild nach dem Netflix-Hit

Sex sells! Die neue Netflix-Serie "Bridgerton" zeigt das anzüglich-freche Treiben der High Society im London des frühen 19. Jahrhunderts. Und ganz schnell wurde daraus ein Mega-Hit! Wir sagen, warum man die Serie sehen sollte.

„Bridgerton“ ist der neue heiße Scheiß bei Netflix und die ganze Welt klatscht und tuschelt darüber. Zurzeit läuft Staffel 1 mit acht Folgen, die Pi mal Daumen alle so eine Stunde dauern.

Das Historiendrama haben seit dem Start am 25. Dezember weltweit schon mehr als 63 Millionen Haushalte weltweit bereits gesehen. In 76 Ländern ist es die Nr. 1 der meistgesehenen Shows auf Netflix. Und das nach noch nicht mal drei Wochen!

Das können natürlich nicht nur Serienjunkies sein, da steckt wohl mehr dahinter. Netflix hat jetzt schon angedeutet, dass es wohl insgesamt 8 – in Worten „Acht“ (!) Staffeln geben könnte.

Darum muss man „Bridgerton“ sehen

Die US-Produktion mit Phoebe Dynevor, Jonathan Bailey, Ben Miller, Polly Walker u.v.m. spielt im London des frühen 19. Jahrhunderts. Im Zentrum der 1. Staffel mit dem Titel „Wie erobert man einen Herzog?“ steht Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Es ist ihre erste Ballsaison und sie ist neu in der feinen Gesellschaft.

Aber damit hat sie nicht gerechnet: auf der Tagesordnung stehen pikante Anzüglichkeiten, das Spiel mit dem Überdrüssigen, dem Als-Ob-Getue und das echte Genervt-Sein. Alle Kraft und Nerven gehen drauf beim Eingefädel von fiesen bis sehr fiesen Intrigen und das ist tatsächlich recht kurzweilig.

Die Folgen haben auch recht eingängige Titel, z. B. „Die Kunst der Ohnmacht“. Daphne möchte ja schließlich mitmischen und es dauert natürlich nur ein paar Sendeminuten und schon ist unser Unschuldsengel mittendrin im Jahrmarkt der Eitelkeiten. Immer wieder schön mit anzusehen, wie der Circus Maximus sich aufs Frischfleisch stürzt!

Ballsaison in engen Strümpfen

„Bridgerton“ bietet einen wirklich opulenten Mix, der nicht nur Kostümfilm-Fans anzieht: Sex, Intrigen und Macht interessieren doch schließlich jeden. Ach ja, gutes Aussehen ist auch nicht abträglich, um eine gute Figur auf dem Parkett zu machen. Und hatten wir es schon entfernt erwähnt? Es geht um Sex.

Eine solche High Society, wie sie in „Bridgerton“ gezeigt wird, gab es nicht. Eine feine Etepetete-Gesellschaft, die keine Hautfarben kennt. Die Besetzung von „Bridgerton“ wird farbenblind genannt und das wird auch einen Teil des Zuschauerreizes ausmachen. Aber allein das ist es nicht.

Hinter der schicken Fassade steht die Produzentin Shonda Rhimes. Sie hat den Serien-Knaller „Grey’s Anatomy“ zu verantworten und gilt als die mächtigste Frau in der Fernseh- und Streamingwelt. Rhimes hat den Schatz „Bridgerton“ gehoben und sie ist sich sicher, dass aus den ach Romanen von Julia Quinn mehr als eine Staffel herauszuholen ist.

Ein Historiendrama ohne Historie

Die Romanvorlagen für den englischen Kostümschinken liefert die 50jährige Amerikanerin Julia Quinn. Die Schriftstellerin hat einen ungewöhnlichen Aufhänger für ihre Geschichten in der Londoner Regency-Zeit gefunden – eigentlich sind es sogar zwei. Die Autorin hat 8 Kinder, 4 Mädchen, 4 Jungen. Jedem Kind hat sie einen Roman geschrieben, in dem das jeweilige Kind der Mittelpunkt ist. So wäre es nicht schwer zu erraten, dass eine 8teilige Serie über das Leben in der obersten Gesellschaftsschicht im England werden könnte. Der 2. Geniestreich ist, dass die Geschichte von einer Kolumnistin erzählt wird – das ist für sich genommen gerade mal semi interessant. Aber Lady Wistledown wird von der zweifachen Oscar-Preisträgerin Julie Andrews (Mary Poppins, Victor/Victoria, Plötzlich Prinzessin) gesprochen – da kommt doch schon ein dicker Seufzer, oder? Die Disney-Legende mag jeder, man kann gar nicht anders.

Ausblick auf Staffel 2 gibt eine Biene

Es soll eine weitere Drehfreigabe für „Bridgerton“ geben. Nichts Genaues ist bekannt, aber das Streaming-Portal Netflix muss sich schon sicher sein. Die Zahlen schreien ja sehr laut für’s Weitermachen.

Wir wollen wirklich nicht zu viel ausplaudern, aber eine Biene weist wohl den Weg. Das nützliche Insekt steht hier aber nicht für Honig, sondern für den Tod. Wer hat allergisch auf einen Stich reagiert, dass er nicht überlebt hat? Im Zentrum des 2. Romans „Wie verzaubert man einen Viscount?“ steht Anthony Bridgerton. Jetzt heißt es warten. Oder noch einmal die 1. Staffel ansehen. (Kinotante Katrin)