„Bridgerton“: Königin Charlotte bekommt ihre eigene Serie

15.05.2021 09:06 Uhr

"Bridgerton"-Fans dürfen sich nicht nur auf weitere Staffeln der beliebten Netflix-Serie freuen. Königin Charlotte erhält ein eigenes Spin-off.

Zugabe für alle Fans der Erfolgsserie „Bridgerton“: Netflix hat ein Spin-off über Königin Charlotte (Golda Rosheuvel, 51) angekündigt. Shonda Rhimes (51) selbst wird es schreiben, heißt es. Die neue Serie soll sich auf die Geschichte der Queen konzentrieren, wie der Streamingdienst auf Twitter verkündete. Zudem werden die Zuschauer mehr über Lady Danbury, die Mentorin des Herzogs Simon Basset, erfahren sowie über Violet Bridgerton. Sie ist die Mutter der acht Bridgerton-Geschwister.

„Viele Zuschauer hatten die Geschichte von Königin Charlotte noch nicht gekannt, bevor Bridgerton sie zeigte“, und man sei begeistert, dass diese neue Serie ihre Geschichte und die Welt von Bridgerton erweitere, zitiert „Entertainment Weekly“ aus einem Statement von Netflix. „Shonda und ihr Team bauen das Bridgerton-Universum mit viel Umsicht aus, damit sie den Fans weiterhin die gleiche Qualität und den gleichen Stil bieten können, die diese lieben.“

All Hail The Queen!

Thrilled to announce we’re expanding the Bridgerton universe with a limited series that will tell Queen Charlotte’s origin story — the series will also feature young Violet Bridgerton and young Lady Danbury pic.twitter.com/nshBfETMdN

— Netflix (@netflix) May 14, 2021