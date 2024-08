Wird sie Sophie Beckett? „Bridgerton“ Staffel 4: Yerin Ha soll Benedicts große Liebe spielen

Yerin Ha soll in "Bridgerton" Staffel 4 die Hauptrolle übernehmen. (eyn/spot)

SpotOn News | 18.08.2024, 16:01 Uhr

Die vierte Staffel des Netflix-Hits "Bridgerton" wird sich um den Bridgerton-Bruder Benedict drehen. Dieser wird von Luke Thompson verkörpert. Nun ist wohl auch bekannt, wer seine Auserwählte spielen wird.

Nachdem sein älterer und sein jüngerer Bruder in "Bridgerton" bereits glücklich verheiratet sind, wird sich die vierte Staffel der Netflix-Serie um Benedict Bridgerton drehen. In den Folgen, die voraussichtlich erst 2026 erscheinen werden, schlüpft erneut Luke Thompson (36) in die Rolle des liebessuchenden Briten. Das Branchenblatt "Variety" will erfahren haben, wer ihm dabei als Love Interest an die Seite gestellt wird: Yerin Ha (29) wird wohl die Frau verkörpern, in die sich Benedict verliebt.

Die vierte Staffel der Serie basiert auf dem dritten "Bridgerton"-Roman von Julia Quinn (54). Daher weiß man bereits, dass Benedicts Angebetete Sophie Beckett heißt und sich später als ein einfaches Dienstmädchen herausstellt. So beginnt eine spannende Liebesgeschichte zwischen zwei verschiedenen Welten.

Yerin Ha ist bekannt aus "Halo"

Yerin Ha stammt aus Sydney und ist dem US-amerikanischen Publikum besonders durch ihre Rolle in der Paramount+-Serienadaption der "Halo"-Videospiele bekannt, in der sie die Kwan Ha verkörpert. Außerdem war sie in den australischen Serien "Reef Break" und "Bad Behaviour" sowie in dem Horrorfilm "Sissy" zu sehen. Als nächstes spielt sie in der HBO-Serie "Dune: Prophecy", die im November auf dem Streamer ausgestrahlt werden soll. Die Hauptrolle in "Bridgerton" würde das größte Engagement ihrer bisherigen Karriere bedeuten.

"Bridgerton" feierte 2020 Premiere auf Netflix und ist eine der erfolgreichsten Sendungen der Plattform aller Zeiten. Allein die dritte Staffel haben bis heute über 103 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, obwohl sie erst seit wenigen Monaten verfügbar ist. Im vergangenen Monat hatte Netflix mit einem Video offiziell Benedict als Fokus für die nächste "Bridgerton"-Liebesgeschichte angekündigt.