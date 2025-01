Auftritt heizt Verlobungsgerüchte an „Bridget Jones“-Premiere: Renée Zellweger glänzt in pinker Satinrobe

Renée Zellweger winkte in die Kameras der Fotografen - an ihrer Hand waren Pflaster zu sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 08:03 Uhr

Renée Zellweger hat am Mittwoch auf der London-Premiere von "Bridget Jones - Verrückt nach ihm" mit ihrer Robe alle Blicke auf sich gezogen. Ein Detail ihres Auftritts heizte zudem erneut die Verlobungsgerüchte mit ihrem Partner Ant Anstead an.

Renée Zellweger (55) sorgte am Mittwoch in London für einen Hingucker-Moment. Für die Filmpremiere des vierten "Bridget Jones"-Teils wählte sie eine schulterfreie Satin-Bustierrobe in Pink. Das Kleid passte perfekt zum Farbschema des pinken Teppichs und des Filmschriftzuges in Rosa und Flieder.

Zu der Robe mit kurzer Schleppe wählte sie spitze Pumps in Kastanienbraun und trug ihre Haare halb hochgesteckt. Ein dezentes Make-up ließ den Fokus ganz auf dem Kleid und auch bei den Accessoires hielt sich Zellweger mit einem Diamantring an ihrer rechten Hand zurück. Ein anderes Detail an ihrer linken Hand sorgte für mehr Aufsehen.

Aftershowparty mit Ant Anstead

Die US-Schauspielerin trug an ihrem Ringfinger zwei Pflaster, was zu Spekulationen führte, das sich darunter ein Verlobungsring befinden könnte. Partner Ant Anstead (45), mit dem Zellweger seit 2021 liiert sein soll, war nicht auf dem pinken Premierenteppich zu sehen, jedoch verließ das Paar Hand in Hand die Afterparty der Premierenfeier.

Für die Fotografen posierte Zellweger stattdessen mit ihren Co-Stars Leo Woodall (28), Hugh Grant (64) oder Chiwetel Ejiofor (47). Auch die britische "Bridget Jones"-Buchautorin Helen Fielding (66) zeigte sich auf der Premiere.

Der erste Teil "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" kam 2001 in die Kinos. Es folgten "Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns" (2004) und "Bridget Jones' Baby" (2016). Der vierte Teil "Bridget Jones – Verrückt nach ihm" (im Original: "Bridget Jones: Mad About The Boy") startet bundesweit am 27. Februar 2025 in den Kinos.