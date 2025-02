In Deutschland startet er am 27. Februar „Bridget Jones: Verrückt nach ihm“ knackt Rekord in Großbritannien

Renée Zellweger ist zum vierten Mal in die Rolle der chaotischen, aber liebenswerten Britin Bridget Jones geschlüpft. (ae/spot)

SpotOn News | 19.02.2025, 14:01 Uhr

Der vierte "Bridget Jones"-Film hat am ersten Wochenende einen Traumstart hingelegt und den britischen Kassenrekord für romantische Komödien gebrochen. Das könnte ein Vorgeschmack für die deutschen Kinos sein, wo "Verrückt nach ihm" erst am 27. Februar anläuft.

"Bridget Jones – Verrückt nach ihm" feiert einen Rekordstart an den Kinokassen in Großbritannien und Irland. Wird der vierte Teil der beliebten "Bridget Jones"-Reihe auch in Deutschland für Rekorde sorgen?

Rekord von Teil zwei gebrochen

Die Rückkehr von Renée Zellweger (55) als beliebte, aber chaotische Tagebuchschreiberin ist der beste Kassenstart aller Zeiten für eine romantische Komödie in Großbritannien und Irland, berichten verschiedene Medien wie "BBC" und "Variety". Der vierte Film spielte in den ersten vier Tagen nach seiner Veröffentlichung am 13. Februar laut Comscore 11,8 Millionen Pfund ein (rund 14,2 Millionen Euro).

Damit sichert er sich nicht nur den größten Start des Jahres, sondern übertrifft auch den bisherigen Rekord für romantische Komödien, der vom zweiten "Bridget Jones"-Film "Am Rande des Wahnsinns" gehalten wurde. Im Jahr 2004 hatte die Fortsetzung in den ersten Tagen zehn Millionen Pfund eingespielt – wobei dieser Betrag heute unter Berücksichtigung der Inflation mehr wert wäre.

Im deutschen Kino bekommt "Bridget Jones" Konkurrenz von Bob Dylan

Das neue Kapitel von "Bridget Jones" war am vergangenen Wochenende in Großbritannien beliebter als "Captain America: Brave New World". Der neue Marvel-Film dominierte dagegen die Kinokassen in Nordamerika – wo "Bridget Jones" nicht in die Kinos kommt. In Europa ist die Produktion auch 24 Jahre nach dem ersten Teil beliebt: Auch in Polen, den Niederlanden und Norwegen führte "Bridget Jones" die Wochenend-Kinocharts an.

In Deutschland startet die romantische Komödie erst am 27. Februar in den Kinos. Der Film muss sich allerdings gegen große Konkurrenz beweisen: Zeitgleich läuft auch "Like A Complete Unknown" an, das Oscar-nominierte Biopic über Bob Dylan (83), der von Timothée Chalamet (29) verkörpert wird.

Darum geht es im neuen Kapitel

"Bridget Jones" basiert auf den Büchern von Helen Fielding (67). Der erste Teil "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" erschien 2001. 2004 folgte "Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns", der dritte Teil "Bridget Jones' Baby" kam im Oktober 2016 in die deutschen Kinos.

Im neuen Streifen muss sich die Hauptfigur als Witwe durchs Leben schlagen. Seit ihre große Liebe Mark Darcy (Colin Firth, 64) vor vier Jahren tragisch ums Leben kam, kümmert sich Bridget Jones als alleinerziehende Mutter um die beiden Kinder. Ihre Freunde helfen ihr, und sogar ihr ehemaliger Liebhaber Daniel Cleaver (Hugh Grant, 64) kommt zum Einsatz. Inmitten des turbulenten Alltags taucht plötzlich ein junger Verehrer (Leo Woodall, 28) auf.