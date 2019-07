Brie Larson: Wer ist die neue mysteriöse Granate an ihrer Seite?

Mittwoch, 31. Juli 2019 22:15 Uhr

Brie Larson soll einen mysteriösen neuen Freund haben. Schon seit ein paar Wochen wird gemunkelt, ob es im Leben der Schauspielerin vielleicht einen neuen Mann geben könnte und nun hat die 29-Jährige die Gerüchte selbst bestätigt – nicht offiziell, aber Taten sprechen bekanntlich lauter als Worte.

Nach dem Einkauf in einem Erewhon-Supermarkt in der kalifornischen Promi-Enklave Calabasas wurde sie knutschend mit ihrem geheimen Lover am Auto gesichtet. Auch im Supermarkt war der ein oder andere Kuss ausgetauscht worden. Erst vor wenigen Monaten löste die Schauspielerin ihre Verlobung zu Musiker Alex Greenwald, mit dem sie sich nach mehreren Jahren Beziehung im Mai 2016 verlobt hatte. Ein Insider sagte zu der Zeit über die Trennung: „Sie sind einstweilen einen Schritt von ihrer Verlobung zurückgetreten, aber sie stehen sich immer noch nahe.“

Quelle: instagram.com

Innige Fotos

Mit der Liebe ist es bei den beiden aber wohl dennoch vorbei, denn offenbar geht es in Bries Leben nun vorwärts.

Die neuen Fotos, die der ‚Mail Online‘ vorliegen und die nun auch im Internet herumgeistern, zeigen die hübsche Blondine und den Unbekannten in inniger Umarmung und in einen leidenschaftlichen Kuss versunken.