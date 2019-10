Bringt Nicole Kidman ihre Nichte Lucia Hawley groß raus?

Lucia Hawley ist gerade einmal 21 Jahre alt und weiß schon ziemlich genau was sie will. Die hübsche Australierin strebt eine Karriere als Schauspielerin an. Doch die Schönheit ist nicht irgendwer, sondern die Nichte von Nicole Kidman (52).

Aktuell studiert die junge Blondine Journalismus. Allerdings hat sie einen ganz anderen Traum. Die 21-Jährige möchte in die Fußstapfen ihrer berühmten Tante Nicole Kidman treten. Rein optisch erfüllt sie für eine Karriere auf der Leinwand schon mal alle Voraussetzungen. Das gute Aussehen scheint in der Familie zu liegen, denn Lucia sieht mindestens genauso gut aus wie ihr großes Idol.

Quelle: instagram.com

Erfahrung auf dem roten Teppich

Drüber hinaus versteht sich die Studentin überaus gut mit ihrer Tante. Nicole präsentierte sie zumindest schon des Öfteren auf dem Roten Teppich und ließ sich von ihrer Nichte auf Events begleiten. Das Blitzlicht-Gewitter wäre also nichts neues für Hawley.

Ein Insider plauderte nun gegenüber der australischen „Woman’s Daily“offen über die enge Beziehung der beiden. „Lucia bewundert Nicole und ihr Herz sagt, dass sie in ihre Fußstapfen treten soll – nicht nur, was ihren Sinn für Mode angeht“, so der angebliche Informant.

Mutter Antonia ist Moderatorin

Bis jetzt folgt die hübsche Blondine allerdings dem Weg ihrer Mutter Antonia Kidman (49). Die Schwester von Nicole arbeitet als Journalistin, steht jedoch auch selbst vor der Kamera. Als Moderatorin tritt sie zumindest regelmäßig im australischen Fernsehen auf.

Doch das scheint ihrer ältesten Tochter Lucia nicht zu reichen. Stattdessen strebt diese gleich die ganz große Karriere in Hollywood an. Mit Nicole Kidman hat sie dafür ja immerhin schon einmal die perfekte Mentorin.