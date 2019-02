BRIT-Awards: Calvin Harris ist der große Abräumer

Donnerstag, 21. Februar 2019 08:27 Uhr

Calvin Harris ist der große Gewinner der BRIT-Award. Der 35-jährige Produzent und DJ räumte am Mittwochabend bei der Verleihung der britischen Musikpreise zwei Awards ab. Auch The 1975 konnten zwei Trophäen mit nach Hause nehmen.

In der Londoner O2-Arena wurde Calvin zum Produzenten des Jahres gekürt, während seine Kollaboration mit Dua Lipa, ‚One Kiss‘, zur britischen Single des Jahres ernannt wurde. The 1975, bestehend aus Matty Healy, Ross MacDonald, George Daniel und Adam Hann, wurden für ihre Platte ‚A Brief Inquiry into Online Relationships‘ mit dem BRIT für das beste Album ausgezeichnet. Außerdem gewannen sie – wie schon 2017 – den Preis als beste britische Band. In seiner Rede machte Frontmann Healy auf die Frauenfeindlichkeit der Musikbranche aufmerksam.

Er erklärte: „Ich will, dass alle mir eine Sekunde zuhören. Nur ein paar Sätze von einer Freundin, die uns zum Nachdenken bringen sollen. Sie sagte: In der Musik wird Frauenfeindlichkeit in Abstufungen bewertet und als Zeichen schwieriger Künstler gesehen. Frauen und diejenigen, die darauf hinweisen, werden hysterisch genannt und ihnen wird vorgeworfen, Kunst nicht zu verstehen. Danke.“

Die Gewinner-Liste der Brit Awards 2019

Britischer Solo-Künstler

George Ezra

Britische Solo-Künstlerin

Jorja Smith

Britische Gruppe

The 1975

Britische Newcomer

Tom Walker

Beste Britische Single

Calvin Harris & Dua Lipa – ‚One Kiss‘

Britisches Album Des Jahres

The 1975 – ‚A Brief Inquiry into Online Relationships‘

Bestes Video Eines Britischen Künstlers

Little Mix feat. Nicki Minaj – ‚Woman Like Me‘

Bester Internationaler Solo-Künstler

Drake

Beste Internationale Solo-Künstlerin

Ariana Grande

Beste Internationale Gruppe

The Carters

Critics‘ Choice

Sam Fender

Global Success Award

Ed Sheeran

Bester Britischer Produzent

Calvin Harris

Outstanding Contribution To Music

Pink